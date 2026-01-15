Théâtre/Public, n° 262 : "Scènes polonaises" (dir. Agniezska Zgieb)

Dossier coordonné par Agnieszka Zgieb

Ce numéro s’ouvre par un entretien avec la metteuse en scène Fanny de Chaillé, qui revient sur la façon dont elle conçoit son travail de directrice au sein du Théâtre national de Bordeaux en Aquitaine (tnba), et sur la façon dont s’y articulent création, programmation et transmission.

Le dossier s’intéresse aux « scènes polonaises » : à travers une série d’entretiens croisés, de témoignages et d’études de cas, se trouvent questionnés les formes et les récits qui s’y inventent, les trajectoires qui s’y affirment, les tensions et les rapports de force qui s’y nouent.

Enfin, les miscellanées présentent le premier épisode du « feuilleton brechtien » que Michel Bataillon consacre au parcours — politique, théâtral et amical — de Jean-Marie Serreau, Geneviève Monnier-Serreau et Benno Besson ; un texte dans lequel Pierre Meunier partage les observations, réflexions et sensations liées à la redécouverte, en 2025, de la captation de Choral, spectacle du Théâtre du Radeau dont il avait été l’un des interprètes, trente ans plus tôt ; et enfin, l’hommage que Guy Régis Jr rend au poète, dramaturge et peintre Frankétienne, disparu en février 2025.

—

"Le théâtre polonais est un phénomène sur la scène européenne. Il propose sans tabou des réﬂexions neuves, en dialogue permanent avec le spectateur. C’est un théâtre qui s’inscrit dans une démarche socio-politique qui lui est propre, qui réévalue constamment ses objectifs et ses fonctions, pour qui le texte est un pré-texte ; qui cherche et établit de nouveaux modèles, pratique la transgression du contenu et de la forme, et vise à éclater le cadre du genre. Ne craignant pas l’échec, il met en relief l’importance d’un processus qui tend obstinément à faire en tout émerger la vérité, laquelle n’a peut-être jamais été révélée par la « vision objective du monde ».

Parler du théâtre polonais par le biais d’une analyse de phénomènes sociaux, de grands thèmes imposés par une réalité en mutation dynamique (l’Église, le nationalisme, les droits des femmes et des LGBT+…), la révolution de l’organisation du travail dans le théâtre, l’ingérence de la politique, l’enseignement, à travers des récits et nombreux entretiens, est une façon d’essayer de comprendre quels sont les processus, les sujets, les conﬂits idéologiques et les aspirations au changement les plus présents dans ce théâtre aujourd’hui ; d’interroger sa vitalité, ses champs de tension, mais aussi de se demander s’il se porte toujours aussi bien."