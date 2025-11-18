Derrida vient à la barre
Les éditions bruxelloises Les Impressions Nouvelles rééditent Droit de regards, un roman-photo expérimental de Marie-Françoise Plissart, initialement paru aux éditions de Minuit en 1985, avec une préface de Jacques Derrida où le philosophe livre une analyse de près de cinquante pages sur la nature et l'essence du récit ou de la narration photographique. Avec cet album, Marie-Françoise Plissart donnait un roman-photo hardi et audacieux, aussi beau qu’un livre d’artiste, complexe comme un roman, fluide et captivant comme un bon film, d’un érotisme brûlant et savamment construit. Fabula vous invite à lire un extrait de l'ouvrage…
La "Bibliothèque Derrida" (Seuil) s'enrichit d'un nouveau titre : Témoigner, la transcription du fameux séminaire donné par Jacques Derrida pour l'année 1992-1993 sur la place du témoignage dans le langage, nouveau volet de sa réflexion sur les "questions de responsabilité" après la question du secret traitée dans le séminaire précédent, Répondre - du secret. Que veut dire "être témoin" ? Que signifie "déposer un témoignage" ? Quelle différence y a-t-il entre le témoignage et la preuve ? En dialoguant avec Aristote, Descartes, Kant et Husserl, les onze séances de ce séminaire dessinent l’immense terrain que recouvrent l’acte de témoigner et l’expérience du témoin. Jacques Derrida prend au sérieux la question de la technique et de l’intervention d’un dispositif machinique dans la structure testimoniale (l’archive cinématographique que constitue par exemple le film Shoah de Claude Lanzmann ou encore le recours légal à un enregistrement). Il ne s’agit pas seulement du témoignage à la barre d’un tribunal : Jacques Derrida montre que le témoignage caractérise aussi le plus quotidien de ce que peuvent se dire les êtres humains. Sous son regard, toute expérience qui passe par une parole adressée à l’autre est marquée comme et par le témoignage.
Signalons aux plus curieux de l'écriture philosophique que le tapuscrit reste accessible sur le site de la Bibliothèque de Princeton, et qu'Emmanuel Alloa en avait proposé une subtile lecture dès 2017 dans un discret sommaire de la Revue Philosophique de Louvain.