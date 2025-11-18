Cécile Rochelois et Dominique Vaugeois, Le Soc et la plume. Mots et voix de la ruralité, de l'Antiquité à la littérature française contemporaine

Le Soc et la plume rassemble les réflexions menées par vingt-huit chercheurs et écrivains sur l’écriture de la ruralité dans la littérature française du Moyen Âge à nos jours, ainsi que dans l’Antiquité grecque et latine. Tous se posent la question de la valeur heuristique de la notion de ruralité pour relire les textes qu’ils étudient ou écrivent. On interroge d’abord les mots et motifs qui inscrivent la ruralité dans la littérature au sens large : ses noms et ses adjectifs, qui évoluent à travers les siècles, ses lieux, ses activités, ses personnages humains avec leurs qualités et leurs défauts, ses animaux, ses plantes ou ses objets. On se demande ensuite qui écrit sur le monde rural et pourquoi. À travers les voix et perspectives qui s'expriment dans des genres bien identifiés ou des écritures de la terre plus marginales interviennent alors des valeurs culturelles et politiques. Les enjeux lexicologiques, encyclopédiques, poétiques et idéologiques de cette recherche collective trouvent enfin une résonance singulière chez deux auteurs – Pascal Commère et Marie-Hélène Lafon – qui font exister aujourd’hui une écriture de la ruralité dans un monde qui s’éloigne des réalités rurales.

Table des matières :

Introduction par Cécile Rochelois et Dominique Vaugeois

Première partie : mots et motifs

Pascal Luccioni, « Chemins vers une campagne désuète: l’Hécalè de Callimaque »

Maëlys Blandenet, « Rusticus, agrestis : les dénominations du campagnard dans la littérature latine et les connotations ambivalentes de la rusticitas »

Jean-Marie Fritz, « Le barbare ou le paysan barbu: le poids des Étymologies dans l'image de la ruralité au Moyen Âge »

Valérie Fasseur, « L'écrivain rustique de langue d'oïl : un éloge du style simple ? »

Alain Corbellari, « D'Adam de la Halle à la Pastourelle d'Oton de Grandson: ces paysans qui n'en sont pas ou la réinvention médiévale de la pastorale »

Fleur Vigneron, « Des vilains et des plantes : les noms rustiques et l'image du monde rural au Moyen Âge »

Max Engammare, « La malédiction de la terre en Genèse 3 dans les Figures de la Bible (XVIe-XVIIe siècles) »

Pierre Lyraud, « Zones à définir : les campagnes dans Les Caractères de La Bruyère »

Esther Pinon, « Faire “fraterniser la vache et la génisse”: les mots de la ruralité dans la poésie romantique »

Valérie Jacob Blanchemanche, « Domus, campus et saltus: des espaces symboliques en jeu dans les romans ruraux de Marcel Aymé »

Pierre Schoentjes, « “Retour à la laine”. La pastorale à l'heure de l'écologie »

Deuxième partie : Voix et perspectives

Charlotte Guiot, « Le “rustique” Jean de Brie, construction d’une auctorialité pastorale »

Neil Kenny, « Les paysans chez Rabelais »

Amina Houara, « La parole rustique comme prétexte: le cas des Escraignes dijonnoises d'Étienne Tabourot »

Florence Magnot-Ogilvy, « La parole “de la campagne” à la bonne distance: conflit de valeurs et contraintes de représentation dans le théâtre au XVIIIe siècle »

Nicolas Brucker, « Rétif de la Bretonne historien de la ruralité: voix et perspectives dans La Vie de mon père (1778) »

Hugues Marchal, « Géorgiques et utopies rurales des secondes Lumières »

Pascale Auraix-Jonchière, « Le chant sacré de la ruralité dans les romans champêtres de George Sand »

Stéphanie Dord-Crouslé, « Flaubert en campagne »

Hélène Baty-Delalande, « Vieille France de Roger Martin du Gard: un pamphlet antirural »

Jean-Yves Puyo, « Joseph de Pesquidoux, la ruralité gasconne fantasmée »

Jean-Louis Tissier, « Julien Gracq, en face de la terre rurale »

Jean-Yves Laurichesse, « Fin des paysans, fin de l'enfance, chez quelques écrivains contemporains »

Bérengère Moricheau-Airaud, « Mettre en discours l'origine rurale: Se ressaisir, de Rose-Marie Lagrave »

Troisième partie : Les écrivains contemporains de la ruralité

Pascal Commère, « Ruralité, dites-vous »

Entretien avec Marie-Hélène Lafon

Bibliographie générale

Index