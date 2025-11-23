Prendre le politique au mot. Appropriations, réécritures et détournements stratégiques

Le colloque « Prendre le politique au mot. Appropriations, réécritures et détournements stratégiques de la littérature contemporaine », organisé par Justine Brisson, Ombline Damy, Gabrielle Jourde et Arnaud Miranda, se tiendra les 4 et 5 décembre à Sciences Po.

Il propose un état des lieux des relations entre littérature et politique au début du XXIᵉ siècle, avec une attention particulière aux manières dont la littérature d’expression française s’empare du politique en rejouant ses lexiques, ses formes et ses modes de subjectivation. Pour appréhender cette pluralité de reconfigurations, l’événement croise des formats complémentaires : panels de chercheuses et chercheurs ; table ronde consacrée aux renouvellements, ces vingt-cinq dernières années, du rapport entre littérature et politique (avec Justine Huppe, Judith Sarfati Lanter et Raphaëlle Guidée) ; dialogues avec des écrivaines et écrivains (Chloé Delaume, Phoebe Hadjimarkos-Clarke, Mathieu Larnaudie) ; et exposition de posters académiques réalisés par de jeunes chercheuses et chercheurs.

