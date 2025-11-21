David Simonin (dir.), Les Fables de l'homme. Pouvoirs des fabulations

Et si nos illusions façonnaient le réel plus sûrement que la vérité ? À l’ère des fake news, de la post-vérité et des réalités virtuelles, il ne fait plus de doute que les croyances fausses, les fictions et les illusions ont un impact profond sur nos sociétés. Ce qui fut longtemps perçu comme une déviation à corriger apparaît désormais comme une constante de la pensée et du comportement humains.

Cet ouvrage collectif propose une exploration inédite de cette puissance de la fabulation : pourquoi avons-nous besoin de nous raconter des histoires, individuellement et collectivement ? Quels sont les effets de ces récits et de ces représentations ? Croisant philosophie, littérature, sciences humaines et sociales, les auteurs interrogent les fondements de notre rapport à la réalité. Ce livre esquisse ainsi l’archéologie d’un régime de savoir aujourd’hui prégnant, dans lequel l’illusion, loin d’être toujours l’opposé de la vérité, en devient une force structurante avec laquelle il faut composer.

Table des matières

David Simonin, Introduction : les pouvoirs des fabulations



Première Partie : Fonctions de la Fiction

1. Françoise Lavocat, Femina Fabulatrix

2. Gerson Reuter, La compréhension de soi à travers les fictions

3. Valérie Stiénon, La dystopie comme fiction d’alerte : une approche du récit proactif



Deuxième Partie : Réécrire l’histoire

4. Johann Chapoutot, L’historien et le sens

5. Eva Schürmann, Qu’est-ce qui distingue l’historiographie de l’art du roman ?

Troisième Partie : Approches psychologiques de l’activité fabulatrice

6. Guido Baggio, Les contours de la cognition : Le vague et les croyances dans Les Principes de psychologie de William James

7. Lisa Bortolotti, Matteo Mameli et Kathleen Murphy-Hollies, Le Renard et le Hibou : confabulation, conspirations et régulation de soi



Quatrième Partie : Imaginaire social et fabulations juridico-politiques

8. Molly Andrews, Connaissance, croyance et incrédulité

9. Hans Kelsen, Le concept juridique et le concept sociologique de l’État. Examen critique du rapport entre l’État et le droit, § 33-35 (introduit et traduit par Christophe Bouriau)

10. Manuel Rebuschi, Le robot, personne ou personnage ?

Cinquième Partie : Récits et mises en scène de soi

11. David Simonin, Le bovarysme : manières de fabuler

12. Nathalie Luca, Filmer. Être filmé. Une mise en scène collaborative performative

13. Anna Caterina Dalmasso, Archéologie du selfie. Miroirs et autres fictions du soi.