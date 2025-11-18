Myriam Marrache-Gouraud, Stéphan Geonget, Romain Menini, Rabelais 1523-2023. La genèse poitevine d'un géant. Actes du colloque international des 8-10 juin 2023 (Fontenay-le-Comte, Maillezais, Coulonges-sur-l'Autize, Vouvant). Études rabelaisiennes, t. LXIV

De quelle étoffe furent faites les années de jeunesse de Rabelais, et quelle coloration ont-elles donné à l’œuvre ? Lorsque Rabelais cheminait en habit de bure, puis aux côtés de Geoffroy d’Estissac – entre Fontenay-le-Comte, Maillezais, Coulonges-sur-l’Autize, Mervent et Vouvant –, quelles rencontres, quels échanges épistolaires ou débats, quelles lectures et « bonnes lettres » forgèrent son parcours intellectuel et personnel ? Vers une archéologie des savoirs rabelaisiens, cet ouvrage propose de parcourir le Bas-Poitou et l’Aunis sur les traces du jeune François en quête d’histoire, d’architecture, de droit, de poésie, de littérature, de médecine, pour mieux saisir les connaissances scientiﬁques et les amitiés miriﬁques nouées par un auteur qui n’était encore qu’un jeune moine féru de découvertes. Rabelais naquit à Chinon, mais ce fut assurément sur les terres poitevines de Mélusine qu’il connut sa renaissance.

Table des matières :

Introduction (Stéphan Geonget, Myriam Marrache-Gouraud, Romain Menini)

Première partie : Un moine moinant en Poitou

La religion de Rabelais : être franciscain au début du XVIe siècle (Ludovic Viallet)

Mélusine architectonique dans les mythologies pantagruéliques (Aya Iwashita-Kajiro)

Le Bas-Poitou et l’Aunis dans l’œuvre de Rabelais (Jean-Marie Guérin)

Deuxième partie : Juristes et humanistes dans les années 1520

Le Bas-Poitou de Rabelais. Pour en finir avec le Moyen Âge (Pierre-Yannick Legal)

De quelques considérations et digressions sur le droit des fiefs dans la coutume de Poitou à travers le De nobilitate et le De iure primigeniorum de Tiraqueau et d’autres auteurs de l’ancienne France (Didier Veillon)

Rabelais et la lettre-préface aux « gens d’étude » (1524) d’André Tiraqueau (Nicolas Le Cadet)

Troisième partie : Cercles érudits de Fontenay-le-Comte

Pictogræcia : Rabelais, émule poitevin de Budé (Romain Menini)

La lettre de Guillaume Budé à son fils Dreux (Montpellier, 8 mai 1519), édition et traduction française (Luigi-Alberto Sanchi)

Un érudit très discret : le « tant docte et equitable » Briand de Vallée (Raphaël Cappellen)

Rabelais hydrique. Le tire-eau et le rat blet (Dominique Brancher)

Quatrième partie : Amitiés bibliophiliques à Maillezais

Geoffroy d’Estissac, « Exemple achevé de droiture, de mesure et de culture » (Claude La Charité)

Rabelais et les bibliothèques partagées dans les cénacles poitevins (Olivier Pédeflous)

Sur un pseudo-Josèphe de l’ancienne bibliothèque de Maillezais, le Josippus Liber (Marie-Luce Demonet)

Cinquième partie : Rabelais astronome, architecte, poète

Rabelais et l’astronomie. Le pseudo-Proclus de la collection Bodmer (Raphaële Garrod)

Rabelais, l’académie poitevine et le « chant royal de la fortune et biens mondains » (Guillaume Berthon)

La main de l’artisan : bâtisseurs et architectes dans l’entourage de Rabelais (années 1520) (Olivier Séguin-Brault)

Alchimie du verbe rabelaisien : les sibylles poitevines (Mireille Huchon)

Index