Abigail Lang, Léon Pradeau, Jean-François Puff (dir.), Liliane Giraudon. Fragments polyphoniques

Édité par Léon Pradeau, Abigail Lang, Jean-François Puff.

Née en 1946, Liliane Giraudon vit à Marseille. Elle a publié l’essentiel de son œuvre aux éditions P.O.L, tout en animant des revues (Action poétique, Banana Split, If, La gazette des jockeys camouflés) et en multipliant les pratiques (tracts, fanzines, livres d’artistes, dessins, expositions, ateliers de traduction, feuilletons, vidéo, théâtre, radio). Entre prose et poésie, son œuvre affectionne les « genres mineurs » et les « mélanges adultères ». De La poétesse à La jument de Troie, elle pose « la question du sexe des livres comme de ceux qui les ouvrent ». Elle interroge le quotidien, « braconne dans la vie de tout le monde », invente dans la langue des stratégies de pillage, détournements, inventions, découpages, et fait entendre des voix. Les contributions réunies dans ce volume critique s’attachent à ces fragments polyphoniques et aux multiples facettes d’une œuvre foisonnante et combative.

Contributions de Benoît Auclerc, Vincent Broqua, Robert Cantarella et Anna Soret, Lénaïg Cariou, Quentin Cauchin, Jean-Philippe Cazier, Pierre Eugène, Alison James, Luigi Magno, Cécile Marie-Castanet, Michel Murat, Olivier Neveux, Aurélie Olivier, Alain Paire, Jean-François Puff.