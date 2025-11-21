Catherine Gaullier-Bougassas (éd.), Mémoires des passés antiques. Une élaboration continue (XIVe-XIXe siècle)

Alors que depuis plusieurs décennies, les recherches sur la mémoire – memory studies – prennent un essor exceptionnel, ce volume a pour objet les modalités de l’élaboration de mémoires particulières, celles de passés antiques, et prend en compte une longue durée allant du xive siècle jusque dans les années 1830. Les deux termes de « mémoire » et d’« élaboration » évoquent un acte de réception et de construction. Les mémoires de l’Antiquité ne sont pas un ensemble de connaissances reçues passivement et non transformées, elles sont des représentations consciemment élaborées par des auteurs et des artistes. Étudier le phénomène sur une longue temporalité permet de mieux analyser les constantes, qui relèvent sans nul doute d’une anthropologie de la mémoire, et aussi les évolutions. Ce volume porte sur des œuvres qui, illustrées ou non, sont écrites et/ou contiennent un texte. La réflexion qu’il propose s’inscrit en parallèle aux recherches dédiées à la réception de la Grèce ancienne dans la littérature française prémoderne (1320-1550) et le projet ERC Advanced Grant AGRELITA, « The Reception of Ancient Greece in Premodern French Literature and Illustrations of Manuscripts and Printed Books (1320-1550) ». Elle ouvre le champ d’analyse à une plus large diachronie et à un plus large corpus.

Voir la table des matières sur https://www.brepols.net/products/IS-9782503606835-1 ou https://agrelita.hypotheses.org/files/2025/05/Memoires-des-passes-antiques-Table-des-matieres.pdf