Catherine Gaullier-Bougassas (éd.), Nouvelles traductions et réceptions indirectes de la Grèce ancienne, Tome 1. Histoires des héros grecs et troyens (textes et images, 1300-1560)

L’essor des traductions directes du grec au français commence dans les années 1550. Du début du xive siècle jusqu’au milieu du xvie siècle, les auteurs-traducteurs en langue française qui représentent la Grèce ancienne n’ont, sauf exception, aucune connaissance directe des œuvres grecques. Les savoirs sur la Grèce qu’ils transmettent et réinventent sont médiatisés par des filtres divers. Leur réception est indirecte, elle prend appui sur des œuvres antérieures, textuelles et iconographiques, dont les représentations de la Grèce ancienne sont déjà le fruit d’une ou de plusieurs réceptions. Les œuvres latines qu’ils traduisent et adaptent sont très diverses : des textes antiques jusqu’aux traductions humanistes d’œuvres grecques réalisées en Italie et aux Pays-Bas, en passant par des œuvres latines médiévales originales, des traductions latines du français et des traductions arabo-latines et arabo-hispano-latines. Les illustrations de nombreux manuscrits et imprimés redoublent cette traduction textuelle d’une traduction visuelle qui enrichit la mémoire de la Grèce ancienne ainsi recréée. La question de la réception de l’Antiquité grecque est ainsi explorée par une entrée différente de celle qui a été adoptée jusqu’à présent et qui a consisté en l’étude de la transmission et de la traduction directe des œuvres grecques. Le présent volume porte sur des traductions consacrées à des héros et héroïnes des temps mythiques jusqu’à la guerre de Troie.

