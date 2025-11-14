Genre et hétéronormativité dans les sources depuis l'Antiquité. Approches méthodologiques

Sous la direction d'Adrien Bresson, Noémie Cadeau, Sandrine Coin-Longeray, Blandine Demotz et Jonathan Raffin

La notion d’hétéronormativité, qui revient à considérer l’hétérosexualité comme cadre et donc comme norme sociale, est intrinsèquement liée au genre, en associant au masculin et au féminin hétérosexuels des rôles caractéristiques dans les différents milieux sociaux au sein desquels ils évoluent. À partir de différents types de sources – littéraires, historiques ou encore orales – cet ouvrage propose des considérations méthodologiques et épistémologiques permettant aux chercheur·se·s d’appréhender l’hétéronormativité en tant que prisme ainsi que la manière elle se déploie à travers les sources.

En rassemblant des contributions de jeunes chercheu·se·s, cet ouvrage est l’occasion d’un dialogue interdisciplinaire sur l’hétéronormativité dans les études de genre à travers l’analyse de sources depuis l’Antiquité.

