Renate Blumenfeld-Kosinski, Patricia Lojkine et Laëtitia Tabard, Penser le moyen âge tardif. Mélanges offerts à Joël Blanchard par ses collègues et ses amis

Longtemps conçu comme un déclin ou un « automne » (Johan Huizinga), le Moyen Âge tardif se pense aujourd’hui plutôt comme un moment de transformation profonde des catégories de pensée, en continuité avec la Renaissance. Les recherches de Joël Blanchard ont largement participé à ce renouvellement historiographique. Au croisement des études littéraires et historiques, ses travaux ont ouvert des voies nouvelles pour faire émerger la fécondité de cette pensée de crise, élaborée au moment où guerres, épidémies et conflits politiques placent la littérature face aux exigences de l’histoire. Les articles réunis ici en son honneur s’inscrivent dans cette réflexion sur les dispositifs idéologiques et les modèles de représentation qui s’inventent à la fin du Moyen Âge. Ils s’attachent aux formes qu’ils prennent dans la fiction, l’écriture de l’histoire ou la réflexion politique et philosophique, pour éclairer les notions cardinales qui les traversent et s’y forgent : l’identité nobiliaire, le droit, la vérité, l’autorité et la souveraineté, le bien commun, l’État et les états, la nation.

Table des matières :

Publications de Joël Blanchard

« En ces temps de tribulation ». Préface, Renate Blumenfeld-Kosinski et Laëtitia Tabard

I - Transposer le réel, reconfigurer les discours : les espaces de la fiction

Bernard RIBÉMONT, « Quand les femmes ‘disent le droit’ dans la littérature médiévale »

Daisy DELOGU, « Radix omnium malorum : convoitise dans la Justification de Jean Petit et le Pastoralet »

Franck COLLARD, « Le debat du laboureur, du prestre et du gendarme par Maistre Robert Gaguin. Retour sur un écrit problématique »

Jelle KOOPMANS, « L’affaire de la poule de François Ier »

Patricia LOJKINE, « Dialogues de sourds au Collège de France : retour sur la querelle Galland-Ramus vue par Rabelais (Prologue du Quart Livre, 1552) »

II - Écrire l'Histoire

Jean-Claude MÜHLETHALER, « L’âge de la défiance : George Chastelain et Philippe de Commynes »

Nadine KUPERTY, « Les Mémoires de Commynes ou la transmission d’un savoir empirique »

Sébastien CAZALAS, « Le pont de Comines et la bataille de Roosebeke d’après la Chronique de Jean Juvénal des Ursins : Charles VI entre ombre et lumière »

Kiril PETKOV, « Crafting a Bestseller: Politics, History, and Literature in Antoine Geoffroy’s Estat de la Court du Grant Turc (1542) »

III - Penser la nation et l’état

Anne-Hélène MILLER, « Charlemagne et la question de la souveraineté dans Le Songe du Vergier (1378) de Evrart de Trémaugon et Le Songe du vieil pèlerin (1389)

de Philippe de Mézières »

Marc BOONE, « Guillaume Hugonet (°1430 - † 1477) chancelier du duc de Bourgogne, et l’idéologie étatique en marche à la fin du Moyen Âge »

Franck LAURENT, « Penser la nation en historien : Jules Michelet sous Louis-Philippe »

IV - Figures de la chevalerie

Kevin BROWNLEE, « Authority, Language, and Models : Christine de Pizan’s Livre des faits d’armes et de chevalerie »

Andrea TARNOWSKI, « What an Emblem May Say: Identity, Devises, and Mottoes »

Klaus OSCHEMA, « Un savoyard à la mer Baltique ? Humbert de Savoie et les «Sarrasins du Nord»

V - Éditer, traduire, commenter : philologie et histoire

Matthieu SCHERMAN, « Deux documents inédits sur les rapports de Commynes avec l’Italie : Commynes dans les archives Spinelli »

Olivier MATTEONI, « Charles III de Bourbon et sainte Anne : Le prologue de l’Officium misse ad honorem sacratissime generationis beatissime Anne, matris virginis Marie (1517) (BnF, ms. fr. 1224) »

Antoine CALVET, « Philosophie, astrologie et alchimie dans l’oeuvre de Philippe de Mézières »

Index des noms de personnes, de lieux et des notions