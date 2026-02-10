Maurice Chappaz, Verdures de la nuit et autres poèmes

Préface de Jacques Vandenschrick, avant-propos de Philippe Jaccottet

Maurice Chappaz (1916-2009) est une des figures les plus marquantes de la littérature suisse romande du XXᵉ siècle. Ami indéfectible de Gustave Roud et de Philippe Jaccottet, époux de Corinna Bille, Chappaz fut le chantre de son pays natal, le Valais, mais aussi un grand voyageur. Ce n’est pas au nom d’une mélancolie passéiste qu’il magnifie l’univers naturel dans ses vers et dans ses proses, mais dans la conscience de ce qui se perd de l’humain dans le rapport destructeur que les temps modernes ont adopté vis-à-vis de la nature. Sa poésie entraîne le lecteur dans la quête fervente d’un rapport humble et juste au monde.