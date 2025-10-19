Vincent Bontems, Fictions scientifiques. Et si Borges avait connu l'IA ?

En 1944 parut Fictions, huit nouvelles qui ont révolutionné la littérature spéculative. Et si Jorge Luis Borges avait connu l’intelligence artificielle, aurait-il eu besoin d’hypothèses fantastiques pour instiller leur vertige métaphysique Philosophe des techniques, Vincent Bontems revisite les fictions borgésiennes à la lumière des évolutions technologiques en cours.

Comment une IA réputée omnisciente modifiera-t-elle les cartes du monde ? Un auteur peut-il écrire après sa mort ? L’histoire de la physique est-elle modifiable rétrospectivement ? Un jeu vidéo convertira-t-il à l’anarchisme les jumeaux numériques ? Chaque livre peut-il n’être lu que par un seul lecteur ? Le Web of Science sera-t-il englouti dans un océan de science vaudou ? Que se passera-t-il quand nos rêves deviendront des arbres de décisions surveillés par le gouvernement ? Les descendants d’une colonie spatiale reconnaitraient-ils la planète qu’ont quittée leurs ancêtres ? Autant d’expériences de pensée qui, à en croire l’auteur, ne relèvent plus de la spéculation sauvage mais de « fictions scientifiques ».

Découvrir les premières pages de l'ouvrage…

Ce titre est le premier de la collection Multiversalismes : des œuvres littéraires, philosophiques, scientifiques, politiques et ludiques qui font penser d’autres mondes pour penser notre monde autrement.

Vincent Bontems est directeur de recherche au CEA et professeur à l’Université Paris-Saclay. Spécialiste de Bachelard et Simondon, il enseigne l’éthique des techniques, la philosophie de l’innovation et le prototypage de science-fiction. Son travail sur les « guerres cognitives » alerte sur les menaces que l’IA générative fait planer sur la rationalité scientifique.

Sommaire

Prologue

Thöt, Mjelnas, Veritas Orbis

Pierre Bayard, auteur de « Pierre Bayard, auteur de… »

Les ruines occidentales

La cryptocratie de Babylon ©

Les oeuvres singulières de Q. Herbert

La babélisation du Web of Science

Le rêve fractal

Retour sur Terre

Épilogue