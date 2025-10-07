Revue Littérales, retour sur 40 ans de recherches en littérature française (Paris Nanterre)

Journée d’étude

Revue Littérales, retour sur 40 ans de recherches en littérature française à Nanterre

Lundi 8 décembre 2025, Université Paris Nanterre

Salle des Conseils du bâtiment Ricoeur, UFR Phillia

En 1986 paraissait le premier numéro de la revue Littérales, Cahiers de l’Institut de français de l’Université Paris X Nanterre, dont la publication allait se poursuivre sans discontinuer jusqu’en 2010.

En 2019, après une interruption de quelques années, Littérales, devenue revue du Centre des Sciences des Littératures en langue française (CSLF) du département de Lettres modernes de l’Université Paris Nanterre, reprenait sa publication régulière aux Presses de Nanterre, sous une nouvelle présentation.

En 2024, Littérales a été admise dans OpenEdition avec l’ouverture d’un site de la revue pour assurer la diffusion des numéros actuels (depuis 2019) : https://www.openedition.org/44843

Fin 2025, Littérales sera également accueillie sur Persée, qui diffusera la numérisation des numéros anciens (1 à 45, 1986-2010).

À cette occasion, nous vous proposons une journée d’étude et de réjouissances pour présenter et inaugurer ces deux sites.

Cette journée permettra un retour sur près de 40 années de recherches en littérature française au CSLF. L'histoire de la revue, les évolutions dont elle témoigne reflètent celles du département de Lettres de Nanterre, mais aussi celles de la critique et des conceptions de l'histoire littéraire. Il s’agira aussi d’ouvrir quelques aperçus sur la manière dont les nouveaux outils numériques nous permettent de travailler sur un tel corpus ainsi disponible (52 numéros, plus de 700 articles…).

Cette journée sera également l'occasion d'élire un nouveau comité de rédaction et une nouvelle direction, et de réfléchir ensemble, en ce moment de transition, à l’avenir de la revue.

—

Programme

Matin (9h30-13h)

1) Introduction : Littérales au moment présent (C. Duflo, M. Letourneux, L. Patarit, H. Boons) (9h30-10h30)

- Colas Duflo : mot de bienvenue, présentation de la journée, présentation des deux sites et du travail effectué.

- Matthieu Letourneux : Littérales et le CSLF

- Laurence Patarit : Littérales et les Presses Universitaires de Nanterre

- Hélène Boons : présentation du n° 52 de Littérales (2025)

2) Littérales, histoire de la revue et témoignages (10h30-12h30) (F. Tanniou, M. Bernard, E. Mortgat-Longuet, L. Picciola, M. Leca)

Depuis 1987, la revue se fait l’expression d’une partie des recherches en histoire de la littérature à Nanterre. Elle témoigne ainsi de l’histoire du département de Lettres, mais aussi de tendances de la critique, de manières d’envisager la recherche et de concevoir une revue au sein d’une équipe de recherches comme le CSLF.

- Florence Tanniou : « 40 ans d'études médiévales dans Littérales »

- Mathilde Bernard : « Le XVIe siècle dans Littérales »

- Emmanuelle Mortgat-Longuet : « Les chemins de traverse de Littérales (1984-2025) »

- Liliane Picciola : « Du franchissement des frontières séculaires dans quelques numéros de Littérales »

- Marie Leca : quelques témoignages

[Pot, et pause déjeuner]

Après-midi (14h-17h)

3) Perspectives de recherches sur un corpus critique numérisé (J. Schuh, V. Chabaux, N. Coquet)

Le corpus critique rendu disponible par la numérisation dans Persée et dans OpenEdition est imposant (52 numéros, plus de 700 articles…) et impressionnant. Mais maintenant, au-delà de la satisfaction de rendre ce patrimoine critique à nouveau disponible, que faire avec ? Comment les nouveaux outils numériques nous permettent-ils d’aborder ce corpus et quelles perspectives de travail peut-on envisager avec l’IA ?

- Julien Schuh : « comment vectoriser l'ensemble des corpus pour faire du RAG avec des multi-agents IA… et autres exemples de recherches qu’on peut mener avec sur un tel corpus »

- Valentin Chabaux et Nicolas Coquet : « Corpus d'articles numérisés : extraire, structurer et enrichir l'information avec l’intelligence artificielle »

4) Littérales demain, table ronde avec les membres anciens, actuels et futurs du comité de rédaction, et tous ceux qui le souhaitent dans le CSLF

Au moment où la revue renouvelle son comité de rédaction, un moment d’échange s’impose. Une revue d’histoire littéraire des siècles anciens, pourquoi faire ? Comment la faire ? Et, questions plus précises mais non moins importantes, faut-il continuer à l’imprimer ? faut-il élargir les propositions de dossiers au-delà des membres du CSLF et si oui comment ? y a-t-il une spécificité de la recherche sur les « siècles anciens » ? faut-il élargir cet empan chronologique ? etc.