Littérales, n° 52 : "L'espion turc et autres fictions du témoin étranger (1684-1829)" (dir. H. Boons & C. Duflo)

L'espion turc et autres fictions du témoin étranger (1684-1829)

Sous la direction de Hélène Boons et Colas Duflo

Un observateur étranger installé à Paris écrit à un de ses compatriotes et lui fait part de ses sentiments, étonnements et remarques au fil de ses découvertes de cette réalité nouvelle. Ce dispositif fictionnel dans ses nombreuses variations, dont les Lettres persanes sont le plus célèbre exemple, connaît une fortune prodigieuse de la fin du XVIIe siècle au début du XIXe. C’est à l’exploration de ces textes, entre journalisme, satire et roman, que sont consacrés les 17 articles de ce numéro de Littérales.

Sommaire

Hélène Boons et Colas Duflo L’espion turc et autres fictions du témoin étranger — Introduction [Texte intégral]

Charles-Olivier Stiker-Métral La fiction du regard étranger, entre renouvellement et mise à distance du discours moraliste, de La Bruyère à Rousseau [Texte intégral]

Floriane Daguisé Hasard et nécessité poétique : l’artifice du Siamois dans les Amusements sérieux et comiques de Dufresny [Texte intégral]

Hélène Boons Observer ou espionner ? Deux méthodes journalistiques distinctes au xviiie siècle [Texte intégral]

Patrick Wald Lasowski L’espion universel [Texte intégral]

Isabelle Tremblay Regard du témoin exilé dans les Lettres d’une Turque à Paris (1730) [Texte intégral]

Jacques Marx La Correspondance philosophique du marquis d’Argens : machine de guerre ou cabinet de curiosités ? [Texte intégral]

Françoise Gevrey Le « juif voyageur » de Boyer d’Argens : espion ou journaliste ? [Texte intégral]

Érik Leborgne Le regard persan de la Grecque : de Zélis à Théophé [Texte intégral]

Nicolas Fréry Comment peut-on être à la fois persane et portugaise ? Les Lettres d’une Péruvienne entre fiction du témoin étranger et renouvellement de l’héroïde [Texte intégral]

Charles Vincent Une gageure impossible et salutaire des Lumières : le décentrement de soi dans les fictions du regard étranger [Texte intégral]

Colas Duflo La raison sauvage. Les Lettres d’un sauvage dépaysé et les Lettres iroquoises entre les Lettres persanes et L’Ingénu [Texte intégral]

Henri Portal Le spectateur chrétien. Le Triomphe de la vérité de Mme Leprince de Beaumont, une réactualisation catholique de la fiction du témoin étranger [Texte intégral]

Mathilde Vallières Rhétorique du regard étranger dans la collection Deloynes [Texte intégral]

Capucine Zgraja L’espionne tahitienne et le Tahitien ravi : regards sur la réalité coloniale et féminine au xviiie siècle (Joséphine de Monbart) [Texte intégral]

Laurence Vanoflen Avatars du regard étranger chez Isabelle de Charrière (1740-1805) [Texte intégral]

Lucien Derainne Postérité immédiate du « témoin étranger » (1813-1829) : décentrement et encyclopédisme dans la collection des « Mœurs » de Pillet l’aîné [Texte intégral]