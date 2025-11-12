Le moment autothéorique

Le groupe ATLAS (Autothéorie : Textes, Lieux, Affects, Savoirs), animé par Maryline Heck et Nancy Murzilli, a entrepris depuis plusieurs années de dresser une cartographie de l’autothéorie dans le paysage littéraire international, de réfléchir à ses liens avec les savoirs situés et sur la manière dont l’autothéorie interroge et engage certains enjeux sociaux, politiques et culturels contemporains. Une nouvelle journée intitulée "Situer l’autothéorie à travers ses formes d’écriture" viendra débattre du périmètre possible des praiques autothéoriques. Fabula vous invite à découvrir le programme de ce wokshop logiquement accueilli par l'Université Paris 8 Vincennes à Saint-Denis.