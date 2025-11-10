Tous les discours de réception
Publié le par Marc Escola
Flammarion donne une nouvelle édition du recueil de Tous les discours de réception des prix Nobel de littérature depuis 1901, compilé par Errera Egal. Autant de célébrations et méditations uniques autour de l’acte d'écrire. Une occasion de découvrir aussi douze nouveaux discours, avec des traductions inédites de Bob Dylan, Han Kang, Jon Fosse... Il y manque celui que László Krasznahorkai doit prononcer à Oslo le 10 décembre prochain.
(Illustr. Han Kang devant l'Académie suédoise, 2024)
