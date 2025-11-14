Editos
Publié le par Marc Escola

Une décennie après sa greffe du cœur, Jean-Luc Nancy revenait en 2000 sur cette expérience dans un bref écrit, devenu l’un des ouvrages incontournables de la pensée contemporaine sur l’identité, le corps, mais aussi la relation aux étrangers, aux migrants. Dans le contexte des lois anti-immigration qui occupaient déjà l’actualité dans les années 1990, Nancy écrit : il n’est "ni logiquement recevable, ni éthiquement admissible, d’exclure toute intrusion dans la venue de l’étranger. Croire que l’on peut contrôler et sélectionner les événements et les arrivées, c’est refuser toute altérité en la ramenant immédiatement à soi, sans interroger l’intégrité de ce "soi". Les éditions du Seuil publient une édition de L’Intrus, suivi de Intrusions, préfacée par Jérôme Lèbre et prolongée d'une série de textes inédits en français ou difficilement accessibles (postfaces, articles, entretiens).

(Photogramme : Vers Nancy de Claire Denis, 2001)