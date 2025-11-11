L'art est une quête
Née en Ukraine, Clarice Lispector (1920-1977) est arrivée au Brésil avec sa famille, d’origine juive, qui fuyait les pogroms. L'œuvre de cette figure majeure de la littérature brésilienne, est publiée en France par les éditions des femmes-Antoinette Fouque, qui donnent à lire ces jours-ci un recueil de quinze entretiens avec les artistes les plus influents du Brésil, sous le titre L’art est une quête, n’est-ce pas ? et dans une traduction d'Izabella Borges. Clarice se joue des conventions et de la forme classique de l’exercice de l’entretien pour offrir à ses lecteurs un portrait inédit de Chico Buarque, Fayga Ostrower, Jorge Amado, Lygia Fagundes Telles, Pablo Neruda, Elis Regina, Djanira, Nélida Piñon, Tom Jobim, Iberê Camargo, Oscar Niemeyer, Dinah Silveira de Queiroz, Antônio Callado, Maria Bonomi et Nélson Rodrígues. Fabula vous invite à lire un extrait du volume…
Paraît également dans quelques jours aux éditions Vrin l'essai de Marcia Sá Cavalcante Schuback, Derrière la pensée. La philosophie de Clarice Lispector, dans une traduction de Renaud Barbaras. L'œuvre de l'autrice y abordée ici sous l’angle inédit d’une "poétique de la pensée", qui entend montrer ce que signifie penser littérairement.