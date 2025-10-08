Charles Coustille, Bilan de compétences

Charles, jeune professeur de français, rencontre sur Tinder une certaine Emma B, enseignante dans un collège de Seine-et-Marne. Liés par leur passion pour Madame Bovary et l’émission télévisée Mariés au premier regard, ils cherchent quel autre personnage de roman pourrait avoir une relation (et plus si affinités) avec Emma Bovary. Horace Bianchon, de La Comédie humaine ? Le docteur Pascal, de Zola ? La recherche du personnage fictif prend soudain une dimension réelle : Emma B a une liaison avec un authentique Dr Pascal, médecin de la région.

Tout au long de ces jeux de drague et du hasard, Charles Coustille s’interroge sur les relations amoureuses aujourd’hui, mais aussi, bien au-delà, sur la place de la littérature dans nos vies. Lire, ou vivre ?

Un brillant premier roman.

Lire un extrait…