Séminaire d'"Antiquité, territoire des écarts" : Penser et pratiquer le comparatisme après Marcel Detienne (Paris Diderot)

Penser et pratiquer le comparatisme après Marcel Detienne

« Antiquité, territoire des écarts »

Association ATE– Université Paris Cité

Programme initié par Claude Calame, Cassandre Martigny, Maxime Pierre, Marie Saint Martin

.Site des Grands Moulins (Paris Diderot), rue Thomas Mann 75013 Paris

Salle 682 C (Grands Moulins, 6e étage), de 18h30 à 20h30

À partir de l’ouvrage dans lequel Marcel Detienne nous suggérait de « comparer l’incomparable », le nouveau séminaire ATE propose des interrogations épistémologiques et critiques sur les approches comparatistes[1]. Le travail de Detienne sur le comparatisme en anthropologie culturelle et sociale et singulièrement en anthropologie historique fonde une méthode à laquelle les études comparatistes reviennent avec régularité. La comparaison est indispensable en particulier aux historiennes et historiens de l’Antiquité gréco-romaine, dans la mesure où ils se trouvent face à des textes et des images dont le contexte ethnographique (pratiques rituelles, religieuses, politiques) manque : la comparaison leur permet de restituer à l’objet poétique ou iconique l’épaisseur d’une pragmatique.

Vingt-cinq ans plus tard, que sont devenues les propositions de Detienne ? Quelle pertinence et quelles éventuelles limites montrent-elle dans le champ des études de l’Antiquité ? Comment ont-elles été reçues dans le domaine des études littéraires qui intègrent l’Antiquité comme objet ? Et finalement que faire du projet et de la méthode comparatiste aujourd’hui ? L’élaboration d’un « comparatisme différentiel » qui s’attache à distinguer les époques et les lieux, développé notamment par Ute Heidmann en littérature comparée et également défendu par Luciano Canfora pour penser le lien entre « nous et les anciens » en dehors de la recherche d’une prétendue « identité », ou encore d’un comparatisme de l’écart (Florence Dupont), confrontant l’Antiquité gréco-latine à d’autres cultures pour déconstruire les évidences de la pensée européenne, suffit-elle à conjurer dans la pratique l’universalisme que suppose encore trop souvent le geste comparatiste ? Près de dix ans après la parution des actes d’un congrès proclamant « le comparatisme comme approche critique[2] », et notamment du premier volume « Affronter l’Ancien », que sont devenues les pistes ouvertes par ces six volumes représentant un répertoire pour le comparatisme, donnant à lire la variété, mais aussi parfois le bricolage, qui caractérisent les approches comparatistes ? À travers quelles méthodologies les « partages de l’Antiquité[3] » sont-ils pensés aujourd’hui ?





[1] Marcel Detienne, Comparer l’incomparable., Paris, Éditions du Seuil, coll. Points, 2009.

[2]Anne Tomiche (dir.), Le Comparatisme comme approche critique, Paris, Classiques Garnier, 2017.

4 novembre 2025 : Claude Calame (EHESS), « Anthropologie historique de l’Antiquité gréco-romaine : les défis de l’exigence comparative »

2 décembre 2025 : Ute Heidmann (Université de Lausanne), « Concepts et plans d’analyse pour un comparatisme différentiel, relationnel et non-universalisant »

20 janvier 2026 : Florence Dupont (Université Paris Cité), « Comparer sans essentialiser, en se débarrassant des catégories universelles »

10 février 2026 : Cléo Carastro (EHESS), « Expériences collectives de la dissonance : repenser l'exercice comparatiste après Marcel Detienne, Jean-Louis Durand et Michel Cartry »

10 mars 2026 : Alessandro Buccheri (ANHIMA), intitulé à venir

14 avril 2026 : Tiphaine Karsenti (Université Paris Nanterre), « Penser le théâtre français de la Renaissance depuis l'anthropologie du théâtre grec »

Mai 2026 : Françoise Lavocat (Université Sorbonne Nouvelle), jour et intitulé à venir