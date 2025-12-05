"Raconter les choses : à partir de Balzac, sur deux siècles". Conf. de Marta Caraion (Séminaire "Balzac en perspective(s)", ENS Paris)

Le séminaire “Balzac en perspectives(s)” se poursuit à l’ENS Ulm,

avec pour sujet, cette année : “L’immense fabrique de petites choses”.

Deuxième séance, le vendredi 12 décembre, de 10h30 à 12h30, à l’ENS (45 rue d’Ulm, Paris), salle Celan.

Communication de Marta Caraion (Université de Lausanne) :

« Raconter les choses : à partir de Balzac, sur deux siècles ».

Pour obtenir un lien de connexion, vous pouvez écrire aux organisateurs.