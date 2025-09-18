Autour du Masque de Hegel. Rencontre avec Thomas Hunkeler (Lausanne)
Université de Lausanne
Dans le cadre du programme de spécialisation de Master en Littératures comparées et du cours "Introduction à la littérature comparée histoires et théories" de la Prof. Marie Kondrat, Thomas Hunkeler donnera une conférence le 28 octobre 2025, à 16h15.
Professeur de littérature française et comparée à l'Université de Fribourg, spécialiste de littérature de la Renaissance, du théâtre baroque (XVIe-XVIIe siècles) et contemporain, du modernisme européen et de théorie littéraire, il parlera de son dernier essai :
paru aux éditions du Seuil en 2025.