Autour du Masque de Hegel. Rencontre avec Thomas Hunkeler (Lausanne)

Dans le cadre du programme de spécialisation de Master en Littératures comparées et du cours "Introduction à la littérature comparée histoires et théories" de la Prof. Marie Kondrat, Thomas Hunkeler donnera une conférence le 28 octobre 2025, à 16h15.

Professeur de littérature française et comparée à l'Université de Fribourg, spécialiste de littérature de la Renaissance, du théâtre baroque (XVIe-XVIIe siècles) et contemporain, du modernisme européen et de théorie littéraire, il parlera de son dernier essai :

Le Masque de Hegel

paru aux éditions du Seuil en 2025.

Feuilleter le livre sur le site de l'éditeur…