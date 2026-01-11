Transmission des savoirs dans les textes grecs et latins de l’Antiquité à la Renaissance : théories, représentations et matérialité. 2e édition de la Journée des Jeunes Chercheurs et Chercheuses de l’APLAES
« Transmission des savoirs dans les textes grecs et latins de l’Antiquité à la Renaissance : théories, représentations et matérialité »
2e édition de la Journée des Jeunes Chercheurs et Chercheuses de l’APLAES
ENS Ulm (Paris)
16-17 janvier 2026
Vendredi 16 janvier
ENS Ulm - Salle Celan
13h : introduction par Halima Benchikh-Lehocine et Jeanne Ravaute
Thème 1 : Les figures du savoir
Modération : Christophe Cusset
13h15 : Emmanuelle JEGO (UPVD/UGA)
“Transmettre le bon savoir : l’éducation impossible des Nuées et l’apprentissage nécessaire de la violence”
13h45 : Natan LAGET (Univ. Strasbourg)
“Le rôle des éléments concrets dans la transmission de la sagesse au sein des Épîtres d’Horace”
14h15 : Jérémie CHWEKABO (URCA)
“Éthique et déontologie du rhéteur chez Quintilien”
14h45 : Camille DEMOUCHY (U. Côte d’Azur)
“Témoignages d’une didactique de l’astronomie à Alexandrie : le cas de la Composition de Ptolémée”
Pause
Thème 2 : Formes et matérialités de la transmission du savoir
Modération : Anne Raffarin
15h30 : Angeliki BOIKOU (SU)
“Présence des poètes lyriques grecs dans les commentaires de Servius et de Servius Danielis à Virgile : les notes mythologiques”
16h : Louis-Jean TISSOT (SU/Roma Tre)
“Exégèse latine païenne et chrétienne dans l’Antiquité tardive : points communs et différences entre le Commentaire sur l’Énéide de Servius et l’Opus imperfectum in Matthaeum“
16h30 : Alessia GRILLONE (SU/UNITO)
“Lire, étudier et commenter Aristote à la Renaissance : le cas de la traduction latine de l’Éthique à Nicomaque par Jean Argyropoulos”
17h : Clémence PELLETIER (SU/UGA)
“Canis fidelis, canis fugiens… : de l’authenticité de deux fragments médiévaux de Suétone“
Samedi 17 janvier
ENS Ulm - Salle des Actes
Thème 3 : Prophéties et vérité(s)
Modération : Manon Brouillet
8h30 : Anne MORVAN (Nantes Université)
“ὀλίγ ᾽ ἀληθῆ, πολλὰ δὲ ψευδῆ (Eur. IA, 957):
Calchas, des prophéties homériques aux fake news euripidéennes“
9h : Aurore NOIRAULT POTIER (UNIL/IASA)
“Les figures du savoir dans les Posthomériques : entre modèle homérique et préceptes philosophiques”
Thème 4 : les chaînes du savoir
Modération : Arnaud Zucker
9h30 : Baptiste SUSINI (UPVD)
“Le voyage de l'âme et la réception des mythes solaires de Platon dans l'Antiquité tardive”
10h : Cindy PAWLAK (EPHE/IRHT)
“Les maillons de la chaîne des savoirs autour de l’objet fossile : Aristote et Pline”
Clôture des journées
Organisation et Contact :
halima.benchikh-lehocine@univ-grenoble-alpes.fr
Nous vous attendons nombreux-ses pour ce temps fort de l’association, tourné vers les jeunes chercheur·ses !