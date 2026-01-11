« Transmission des savoirs dans les textes grecs et latins de l’Antiquité à la Renaissance : théories, représentations et matérialité »



2e édition de la Journée des Jeunes Chercheurs et Chercheuses de l’APLAES

ENS Ulm (Paris)

16-17 janvier 2026

Vendredi 16 janvier

ENS Ulm - Salle Celan

13h : introduction par Halima Benchikh-Lehocine et Jeanne Ravaute

Thème 1 : Les figures du savoir

Modération : Christophe Cusset

13h15 : Emmanuelle JEGO (UPVD/UGA)

“Transmettre le bon savoir : l’éducation impossible des Nuées et l’apprentissage nécessaire de la violence”

13h45 : Natan LAGET (Univ. Strasbourg)

“Le rôle des éléments concrets dans la transmission de la sagesse au sein des Épîtres d’Horace”

14h15 : Jérémie CHWEKABO (URCA)

“Éthique et déontologie du rhéteur chez Quintilien”

14h45 : Camille DEMOUCHY (U. Côte d’Azur)

“Témoignages d’une didactique de l’astronomie à Alexandrie : le cas de la Composition de Ptolémée”

Pause

Thème 2 : Formes et matérialités de la transmission du savoir

Modération : Anne Raffarin

15h30 : Angeliki BOIKOU (SU)

“Présence des poètes lyriques grecs dans les commentaires de Servius et de Servius Danielis à Virgile : les notes mythologiques”

16h : Louis-Jean TISSOT (SU/Roma Tre)

“Exégèse latine païenne et chrétienne dans l’Antiquité tardive : points communs et différences entre le Commentaire sur l’Énéide de Servius et l’Opus imperfectum in Matthaeum“

16h30 : Alessia GRILLONE (SU/UNITO)

“Lire, étudier et commenter Aristote à la Renaissance : le cas de la traduction latine de l’Éthique à Nicomaque par Jean Argyropoulos”

17h : Clémence PELLETIER (SU/UGA)

“Canis fidelis, canis fugiens… : de l’authenticité de deux fragments médiévaux de Suétone“

Samedi 17 janvier

ENS Ulm - Salle des Actes

Thème 3 : Prophéties et vérité(s)

Modération : Manon Brouillet

8h30 : Anne MORVAN (Nantes Université)

“ὀλίγ ᾽ ἀληθῆ, πολλὰ δὲ ψευδῆ (Eur. IA, 957):

Calchas, des prophéties homériques aux fake news euripidéennes“

9h : Aurore NOIRAULT POTIER (UNIL/IASA)

“Les figures du savoir dans les Posthomériques : entre modèle homérique et préceptes philosophiques”

Thème 4 : les chaînes du savoir

Modération : Arnaud Zucker

9h30 : Baptiste SUSINI (UPVD)

“Le voyage de l'âme et la réception des mythes solaires de Platon dans l'Antiquité tardive”

10h : Cindy PAWLAK (EPHE/IRHT)

“Les maillons de la chaîne des savoirs autour de l’objet fossile : Aristote et Pline”

Clôture des journées

Organisation et Contact :

halima.benchikh-lehocine@univ-grenoble-alpes.fr

jeanne.ravaute@ens-lyon.fr

Nous vous attendons nombreux-ses pour ce temps fort de l’association, tourné vers les jeunes chercheur·ses !