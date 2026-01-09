Sciences et techniques dans la seconde moitié du XIXe s. Zola et ses contemporains

Ce colloque international littéraire à dimension pluridisciplinaire est consacré aux sciences et techniques à l’époque de Zola, en rapport avec son œuvre, les écrivains naturalistes et les scientifiques de la seconde moitié du XIXe siècle.

Dans leur pays propre, ces derniers se sont engagés dans les sciences de façon expérimentale ou théorique afin de les interroger sur les plans épistémologique, éthique et politique, pédagogique et social. Les progrès de cette période ont eu des impacts sur la société et la culture. Les conséquences ont été profondes dans les débats, les innovations et les controverses artistiques, scientifiques et littéraires. Ces questionnements résonnent encore avec notre époque contemporaine d’accélération scientifique, technique et technologique, malgré la distance historique qui nous sépare du XIXe siècle, et déjà du XXe siècle.

Afin d’assister au colloque, il est nécessaire de s’inscrire en écrivant à Cécile Aubé (préciser si vous souhaitez assister aux deux journées ou à une seule et laquelle) : cecile.aube@polytechnique.edu

—

Programme

Jeudi 22 janvier 2026 à l’École polytechnique

9h-9h30 : Accueil des participants

9h30-9h45 : Mots de bienvenue

Dominique Rossin, Directeur de la Recherche et de l’Enseignement, École polytechnique

Direction de l’Institut Polytechnique de Paris,

Co-organisateurs : Centre d’Étude sur Zola et le naturalisme (ITEM-CNRS/ENS), Émile Zola Society & École polytechnique

9h45-10h45 : Conférence plénière 1

“La grande et souveraine énergie”. L’image de l’électricité dans Travail d’Émile Zola, Jacques Noiray, Sorbonne Université

Président : Alain Pagès, Sorbonne Nouvelle, ITEM-CNRS/ENS, CRP 19

10h45-11h : Pause

11h-13h, Session 1 : Représentations de la science et naturalismes

Président : Jacques Noiray, Sorbonne Université

La poésie de l’atome dans les romans naturalistes, Céline Grenaud-Tostain, Université d’Évry-Val d’Essonne, ITEM-CNRS

Médecins et thérapeutiques dans Mont-Oriol de Maupassant : du réalisme au burlesque, Catherine Botterel-Michel, Éducation nationale

Pour une réflexion sur la représentation de la science et des techniques dans Terrains à vendre au bord de la mer d’Henry Céard,Elena Gallorini, chercheuse indépendante

Science, fiction et non-fiction : l’éclat et l’éclipse du naturalisme en Chine, Wenxin Qi, Université UVSQ Paris Saclay, CHCSC



13h-14h15 : Déjeuner en salle des cadres

14h15-16h15, Session 2a : Polytechniciens et sciences militaires

Président: Joël Rochard, Société Littéraire des Amis d’Émile Zola

Qui était Jean-Baptistin Baille (X 1861) ?,Alain Pagès, Sorbonne Nouvelle, ITEM-CNRS/ENS, CPR19 & Isabelle Schaffner, École polytechnique, LinX & ITEM-CNRS

La contre-enquête graphologique de Félix Froissart dans l’affaire Dreyfus, Karine Macarez, University of Pennsylvania (États-Unis)

La Débâcle et les sciences militaires, Nicholas White, University of Cambridge (Royaume-Uni)

« La bataille atroce devenait une peinture délicate, vue de si haut » : Perception visuelle, émotions et distance esthétique dans la réflexion zolienne sur le panorama militaire, entre art et science, Giulia Mela, Sorbonne Nouvelle



14h15-16h15, Session 2b : Sciences du vivant, botanique et zoologie

Présidente : Susan Harrow, University of Bristol (Royaume-Uni)

Olfactive Botany in Zola’s La Faute de l’abbé Mouret, Karen Quandt, Wabash College (États-Unis)

Herbes sages et herbes folles : des plantes adventices chez Zola et Huysmans, Aude Jeannerod, Institut Catholique de Lyon

Le poison et la méthode : la morphine comme révélateur du projet naturaliste chez Dubut de Laforest, Virginie Fernandez, Université Marie & Louis Pasteur, ELLIADD



16h15-16h30 : Pause

16h30-17h30, Session 3a : La technologie à l’ère du soupçon

Présidente : Shoshana-Rose Marzel, Zefat Academic College (Israël)

Hydroelectric Technology and Artificial Intelligence in Villiers de l’Isle-Adam’s L’Ève future, Kieran Marcellin Murphy, University of Colorado (États-Unis)

La vulgarisation scientifique sous la plume railleuse de Jules Barbey d’Aurevilly, Ondine Plesanu, Sorbonne Nouvelle



16h30-17h30, Session 3b : Épistémologie et médiations scientifiques

Président/e : Muriel Louâpre, Université Paris Cité & CERILAC

La transition du « progrès» chez Zola, Minori Noda, Faculty of Science and Engineering, Waseda (Japon)

Carnot, Clausius, et la naissance du naturalisme zolien, J. Robert Mahan, University of Virginia (États-Unis)



17h30-18h30 Conférence plénière 2

Alfred Binet et l’invention de l’intelligence, Göran Blix, Princeton University (États-Unis)

Présidente : Isabelle Schaffner, École polytechnique, LinX & ITEM-CNRS

18h30-19h30 : Cocktail

19h45 : Autocar de retour à Paris, arrivée vers 20h15/20h30 à Paris (5e)

****

Vendredi 23 janvier, à l’École Normale Supérieure – 45, Rue d’Ulm

9h-9h15 : Accueil des participants

9h15-9h30 : Mots de bienvenue:

Pierre Musitelli, Directeur adjoint de l’ITEM (CNRS/ENS-PSL)

Martine Le Blond-Zola, Vice-Présidente de « Maison Zola-Musée Dreyfus »

Susan Harrow, University of Bristol et présidente de l’Émile Zola Society

9h30-10h30 : Conférence plénière 3

Science and Self-Delusion: Pilgrimages and Travels for Health in late nineteenth-century culture, Sally Shuttleworth, University of Oxford (Royaume-Uni)

Présidente : Susan Harrow, University of Bristol (Royaume-Uni)

10h30-10h45 : Pause

10h45-12h45: Session 4a: Les sciences médicales : genre, discours et représentations

Président: Larry Duffy, University of Kent (Royaume-Uni)

Réappropriations des discours médicaux sur les femmes par les romancières George de Peyrebrune et Marcelle Tinayre, Agathe Castex, Université de Franche Comté, UFC

Immersions miraculeuses, immersions dangereuses. Étude du discours hygiéniste dans Lourdes (1894) d’Émile Zola,Émilie Bauduin, Université du Québec à Montréal (Canada)

Mise en abyme de l’enquête médico-légale dans un genre populaire : le cas des pollutions industrielles dans La pocharde de Jules Mary, Céleste Villermaux, Université de Lille, ALITHILA

Reproductive Technologies : Doctoring Women’s Bodies in Zola’s La Joie de vivre and Pot-Bouille, Magdala Jeudy, University of Minnesota (États-Unis)



10h45-12h45 :Session 4b : Cultures médiatiques et artistiques

Présidente : Elizabeth Emery, Montclair State University (États-Unis)

‘Prendre la vie avec son mécanisme complet’ : Zola and the Science of Art Writing, Kathryn Brown, Loughborough University (Royaume-Uni)

« Le Capitaine, le constructeur et l’ingénieur » : l’invention de Nemo et du Nautilus, Hervé Goerger, Sorbonne Université Reproduire le réel : Zola face aux technologies de l’image et aux nouveaux savoirs visuels, Aditi Khasa, University of Western Ontario, Canada



Représentation des instruments de musique dans les arts de la seconde moitié du 19e siècle : inventions et progrès techniques au service d’une démocratisation de la musique, Jean-Sébastien Macke, ITEM-CNRS/ENS



12h45-14h : Déjeuner

14h-16h : Session 5a : Sciences préhistoriques

Président : Olivier Lumbroso, Sorbonne Nouvelle, DILTEC & ITEM-CNRS/ENS

Dynamique du naturalisme zolien, Fanny Drouot, Université Bourgogne Europe

Uses of Prehistory : From Popularisation to Myth and Science-Fiction, Bill Marshall, University of Stirling (Royaume-Uni)

Zola, Mirbeau et Dreyfus face aux hommes des cavernes, Aude Campmas, University of Southampton (Royaume-Uni)



14h-16h : Session 5b : Histoire et philosophie de la science

Présidente : Aurélie Barjonet, Université de Lille, ALITHILA

Sciences, lettres et histoires : œuvre intellectuelle, action publique et correspondance dans l’idée de progrès du XIXe siècle, Marie Dupond, Association François Guizot (CTHS/École des Chartes)

Émile Zola et la rationalité,Marc Thierry

La lutte interne de Lazare Chanteau, Schopenhauer contre la science, Roderick Cooke, Villanova University (États-Unis)

Médiation transculturelle des discours physiologiques : Bichat, Schopenhauer, Ribot, Helmholz, Marey, Proust, Larry Duffy, University of Kent (Royaume-Uni)



16h-16h15 : Pause

16h15-17h15 : Session 6a : Figures de médecins

Présidente : Émilie Bauduin, Université du Québec à Montréal (Canada)

« Le langage intérieur » de Georges Saint-Paul,Michael Rosenfeld, Research Foundation (Belgique)

James Hinton, the surgeon who prompts reconsideration of Zola’s commitment to science, Sophie Maddison, University of Warwick (Royaume-Uni)



16h15-17h15 : Session 6b: Sciences et post-naturalisme

Présidente: Céline Grenaud-Tostain, Université d’Évry-Val d’Essonne, ITEM-CNRS/ENS

Technophilie/technophobie dans Paris (1898) et Travail (1901),Shoshana-Rose Marzel, Zefat Academic College (Israël)

La science dans les récit brefs ou l’expérimentation du naturalisme, Samira Fattouhy, Université de Montpellier Paul-Valéry



17h15-17h30 : Pause

17h30-18h30 : Conférence plénière 4

La « gestique » du roman : une clé de lecture de la représentation technologique en régime naturaliste,Olivier Lumbroso, Université Sorbonne Nouvelle, DILTEC & ITEM-CNRS/ENS

Président : Nicholas White, University of Cambridge (Royaume-Uni)

Samedi 24 janvier

Excursion à Médan: Maison Zola-Musée Dreyfus (avec participation)

Départ depuis Paris prévu à 13h

Ce colloque est organisé par l’École Polytechnique, l’Émile Zola Society (Londres), et le Centre d’Étude sur Zola et le naturalisme (ITEM CNRS/ENS-PSL).

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter Susan Harrow, Jean-Sébastien Macke ou Isabelle Schaffner : s.r.harrow@bristol.ac.uk ; jean-sebastien.macke@cnrs.fr; isabelle.schaffner@polytechnique.edu ;

Comité d’organisation

Olivier Bertrand, École polytechnique, IP Paris & CY Cergy Paris Université

Susan Harrow, University of Bristol & Emile Zola Society

Olivier Lumbroso, Université de la Sorbonne Nouvelle, DILTEC & ITEM-CNRS

Jean-Sébastien Macke, Institut des Textes et Manuscrits Modernes, CNRS/ENS

Chantal Morel, Émile Zola Society

Isabelle Schaffner,École polytechnique, IP Paris, LinX & ITEM-CNRS

Comité scientifique

Marie Dupond, Association François Guizot

Elisabeth Emery, Montclair State University

Céline Grenaud-Tostain, Université d’Évry-Val d’Essonne & ITEM-CNRS

Emmylou Haffner, Institut des Textes et Manuscrits Modernes, CNRS/ENS

Susan Harrow, University of Bristol & Emile Zola Society

Olivier Lumbroso, Université de la Sorbonne Nouvelle, DILTEC & ITEM-CNRS

Muriel Louâpre, Université Paris-Cité & CERILAC

Jean-Sébastien Macke, Institut des Textes et Manuscrits Modernes, CNRS/ENS

Chantal Morel, Emile Zola Society

Isabelle Schaffner, École polytechnique, IP Paris, LinX & ITEM-CNRS

Jacques Noiray, Sorbonne Université

Alain Pagès, Université de la Sorbonne Nouvelle, CRP19 & ITEM-CNRS

Nicholas White, University of Cambridge

Crédit de la photographie d’illustration : Entrée du Palais de l’Eléctricité, vu à travers les poutres métalliques de la tour Eiffel lors de l’exposition universelle de 1900, photo prise par Émile Zola © Ministère de la Culture (France), Médiathèque du patrimoine et de la photographie, fonds Zola, diffusion GrandPalaisRmn Photo