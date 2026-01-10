Sociabilités savantes et transmission des savoirs : regards croisés entre Orient et Occident (Caen)

L’activité intellectuelle et plus largement culturelle, bien que souvent dépeinte comme une entreprise solitaire, est aussi une affaire collective, faite d’échanges, de transmissions et de transferts. Dans bien des sociétés, elle se fonde notamment sur l’existence de lieux où les individus discutent et débattent de sujets divers et variés : cercles, académies, salons, etc. Les sociétés médiévales ne font pas exception, et la transmission des savoirs s’inscrit souvent dans le cadre de sociabilités savantes, que celles-ci soient formelles, et même institutionnalisées, ou plus informelles. Dans l’Islam médiéval de Bagdad à al-Andalus, ces lieux sont ordinairement appelés mğālis (sing. mağlis) : ceux-ci peuvent se réunir à l’initiative des califes, des vizirs ou d’autres autorités. Le Moyen Âge chrétien, qu’il s’agisse de l’Occident latin ou de l’Orient byzantin, ne connaît pas de terme unique pour désigner ces cercles savants, mais de l’Académie palatine réunie autour de Charlemagne à la Librairie de Charles V, en passant par la Magnaure des premiers empereurs macédoniens, plusieurs de ces milieux sont déjà connus et étudiés.

Notre colloque se propose d’engager la comparaison entre ces différents types de sociabilités savantes en étudiant la composition de ces groupes, leur structuration et leur fonctionnement, la manière dont ils interagissent avec les pouvoirs qui les favorisent ou les protègent, et les pratiques de production et de transmission des savoirs dans lesquelles leurs membres sont impliqués.

—

Programme :

Jeudi 15 janvier

8h45 Accueil des participants

9h20 Mot de bienvenue | Ouverture officielle | Introduction

Séance 1 | PRÉSIDENT : ALBAN GAUTIER

9h40 Sylvain DESTEPHEN (UMR Craham · Unicaen), L’univers en réduction des rhéteurs et des philosophes au Bas-Empire

10h10 Fouad MLIH (Université de Lorraine | American University of Paris), L’état du débat dialectique dans le Kitāb al-Ğadal d’Avicenne : un nouvel horizon épistémique

10h40 Discussion et pause

Séance 2 | PRÉSIDENT : FAISAL KENANAH

11h Mona MOUAWAD (Creemo · Université Saint-Joseph de Beyrouth), Du mağlis aux pratiques d’aujourd’hui : transmettre le patrimoine autrement

11h30 Sümeyye ULU (Cespra · EHESS), Du mağlis au sohbet : transmission informelle des savoirs islamiques dans les cercles féminins turcs contemporains

12h00 Discussion et pause déjeuner

Séance 3 | PRÉSIDENTE : MONICA BALDA-TILLIER

14h30 Jean-Charles DUCÈNE (PSL · EPHE), Le mağlis dans la formation de Yāqūt al-Ḥamawī (m. 626/1229) : esclave, libraire et lettré

15h00 Kaouthar LAMOUCHI CHEBBI (UMR Sphere · Université Paris-Cité | Université de la Manouba · Tunisie), Sociabilités savantes dans Uyūn al-Anbā fī Ṭabaqāt al-A ṭibbā҆d’Ibn Abī Uṣaybi҅a

15h30 Discussion et pause

Séance 4 | PRÉSIDENT : JEAN-CHARLES DUCÈNE

16h05 Monica BALDA-TILLIER (UR Luhcie · Université Grenoble-Alpes), L’échange épistolaire entre ‘Imād al-Dīn al-Kātib (m. 1201) et al-Qāḍī al-Fāḍil (m. 1199) : entre sociabilité élitiste et revendication d’appartenance

16h35 Guilhem PANAYE (UR Chad · Université de Paris Nanterre), Dictamen et droit romain dans les lettres anglo-normandes du XIIe siècle

17h05 Discussion

vendredi 16 janvier

9h00 Accueil des participants

Séance 5 | PRÉSIDENT : FOUAD MLIH

9h25 Alban GAUTIER (UMR Craham · Unicaen), Le « brain trust » du roi Alfred : le roi et ses savants à la cour de Wessex à la fin du IXe siècle

9h55 Éléonore VENTURELLI (Université de Poitiers | Université Catholique de Louvain), Des savants au concours de la commémoration des défunts dans les rouleaux mortuaires (Occident latin, XIIe siècle)

10h25 Discussion et pause

Séance 6 | PRÉSIDENTE : KAOUTHAR LAMOUCHI CHEBBI

11h10 Faisal KENANAH (UR Erlis · Unicaen), Espaces de savoir, formes de sociabilité : le rôle des mağālis dans la transmission intellectuelle

11h40 Basma LOTFI (UR Crulh · Université de Lorraine), Le rôle des Nestoriens dans le développement des savoirs abbassides

12h00 Discussion et pause déjeuner

Séance 7 | PRÉSIDENT : SYLVAIN DESTEPHEN

14h30 Francesca SAMORÌ (Universiteit Gent), Entre philologie et patristique. Les intellectuels byzantins face à la polémique religieuse vis-à-vis des Latins (fin du XIIIe siècle)

15h00 Giulio MERLANI (Sapienza Università di Roma), Exilés grecs, cardinaux et Papauté. Entre érudition, patronage et stratégies politico-religieuses dans l’Europe de la Renaissance

15h30 Discussion et clôture du colloque

—

Organisateurs :

Alban Gautier / UMR Craham · Unicaen (alban.gautier@unicaen.fr)

https://craham.unicaen.fr/evenement/sociabilites-savantes-et-transmission-des-savoirs-20260115/

Faisal Kenanah / UR Erlis · Unicaen (faisal.kenanah@unicaen.fr)

https://erlis.unicaen.fr/evenement/sociabilites-savantes-et-transmission-des-savoirs-regards-croises-entre-orient-et-occident/