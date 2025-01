Thomas Hunkeler, Le masque de Hegel

Voici une enquête littéraire et historique qui s’intéresse à un objet aussi singulier que révélateur de l’époque qui l’a vu naître : le masque mortuaire du philosophe Hegel.

Conservée aux Archives littéraires allemandes à Marbach, cette empreinte faciale en plâtre pose bien des questions, d’authenticité, ou de conditions de réalisation. Mais, avant tout, elle retrace l’histoire des vivants qui ont cherché à s’approprier l’héritage, le capital et l’énergie dont ce masque était à la fois l’emblème et la trace tangible. Une histoire à cheval sur deux siècles, le XIXe et le XXe, pleine de rebondissements, où se côtoient des mouleurs et des collectionneurs, des juristes et des politiciens, des philosophes et des artistes, d’Elias Canetti à Virginia Woolf, d’André Breton à Paul Éluard.

Thomas Hunkeler est critique littéraire et professeur à l’Université de Fribourg, en Suisse. Il est l’auteur d’Échos de l’ego dans l’œuvre de Samuel Beckett (L’Harmattan) et de Paris et le nationalisme des avant-gardes (Hermann). Il poursuit depuis de nombreuses années des recherches sur le modernisme européen.