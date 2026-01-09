"Comment faire de la stylistique ?" Troisième séance du séminaire "Le style en (icono)texte : littérature et bande dessinée", avec Gilles Philippe et Florent Perget (Sorbonne Université)

"Comment faire de la stylistique ?" - Troisième séance du séminaire de recherche "Le style en (icono)texte : littérature et bande dessinée"

L'argumentaire général du séminaire est disponible ici.

23 janvier - 16h-18h

Maison de la Recherche de Sorbonne Université, 28 rue Serpente (Paris), salle D421.

__

Gilles Philippe (Université de Lausanne) - "Penser le changement stylistique."

C’est une évidence : on n’écrivait pas de la même façon en 1850 et en 1950, et même en 1900 et en 1920. Pourtant, alors que l’évolution des genres littéraires a été très tôt étudiée, l’évolution des pratiques rédactionnelles proprement dites n’a fait l’objet que de remarques ponctuelles. À y regarder de plus près, on peut ramener ces remarques à quelques grands modèles explicatifs. Il s’agira ici de rappeler brièvement ces modèles, d’en évaluer le rendement et d’en proposer le dépassement, en prenant appui sur deux exemples de changement stylistique, l’un à terme long (l’émergence du présent romanesque), l’autre à terme bref (l’avènement d’une esthétique du mal écrit dans les années 1950).

Gilles Philippe est professeur de linguistique française à l’Université de Lausanne. Ses travaux portent principalement sur l’histoire des pratiques rédactionnelles et des imaginaires stylistiques aux xixe et xxe siècles. Aux Impressions nouvelles (Bruxelles), il a récemment fait paraître : French Style. L’accent français de la prose anglaise (2016), Pourquoi le style change-t-il ? (2021), Une certaine gêne à l’égard du style (2024).

__

Florent Perget (Université Paris-Cité) - "Peut-on penser une stylistique générale de la bande dessinée ?"

Entendu, dans une acception large, comme une forme spécifique de discours, le langage iconotextuel et polymorphique de la bande dessinée se prête volontiers, au moins en partie, à des analyses d’ordre stylistique. Cependant, l’hypothèse d’une stylistique générale de la bande dessinée suppose de traiter l’ensemble des énoncés graphiques qui composent ce langage - au-delà donc des problématiques qu’impliquent leur nature ou leurs conditions de production -, de porter un certain nombre de remarques sur leurs qualités ou sur leurs formes et, éventuellement, de catégoriser leurs fonctions et leurs effets.

Cette communication sera l’occasion de revenir sur le traitement de ces notions dans notre propre parcours de recherche, de donner quelques arguments en faveur d’une étude générale des énoncés graphiques en bande dessinée, mais aussi de nous attarder sur deux phénomènes stylistiques contemporains : l’usage récurrent de prosopopées dans le cadre de stratégies énonciatives et celui des planches dites « à continuité narrative ».

Florent Perget est docteur de langue française (Sorbonne Université, STIH) et PRAG de langue et littérature française (Université Paris-Cité, UFR Lettres, Arts, Cinéma). Il est l’auteur d’une thèse intitulée « Bande dessinée et enseignement littéraire » (2024, direction : Jacques Dürrenmatt). Ses recherches portent sur les croisements intermédiaux entre bande dessinée et littérature et questionnent les possibilités d’institutionnalisation et de didactisation du médium BD à travers les approches sémiotique, rhétorique et stylistique.

___

Inscription obligatoire aux adresses suivantes :

arianna.bocca[a]etu.sorbonne-universite.fr

clara.cini[a]sorbonne-universite.fr

norbert.danysz[a]univ-lyon2.fr