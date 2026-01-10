"La littérature à venir". Le Séminaire de Pensée Critique reçoit Pierre Poligone, fondateur des Editions 49 pages (Noisy-le-Sec)

Le mercredi 21 janvier, le Séminaire de Pensée Critique (SPC) vous invite à une nouvelle séance intitulée "La littérature à venir" en présence de Pierre Poligone, fondateur des Editions 49 pages.

Le SPC est un atelier de réflexion collective ouvert à tou.te.s qui explore les discours en marge des espaces institutionnels de savoir et les formes nouvelles de l’art et de la fiction. Lieu d’une critique à la fois généreuse et rigoureuse, populaire et radicale, le SPC se tient ici-même, au Lieu Tranquille, le 3e mercredi de chaque mois à 19h.