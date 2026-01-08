Autour des Illustres Françaises de Robert Challe (Sorbonne)
Journée d’étude du 7er février 2026
« Autour des Illustres Françaises »
Sorbonne-Université, Bibliothèque Ascoli 14h
14h : Florence Magnot, « Contre les corps, tout contre : sociabilité et proxémie dans Les Illustres Françaises »
14h30 : Morgane Muscat, « La singularité des itinéraires parisiens dans Les Illustres Françaises »
15h : Discussion et pause
15h30 : Mami Fujiwara, « Retour sur le thème de la Madeleine repentie : l’innovation et le classicisme dans la technique romanesque de Robert Challe »
16h : Françoise Gevrey, « Une réécriture des Illustres Françaises en 1815 »
16h30 : Jacques Cormier, « Du neuf sur les lecteurs de Robert Challe au XIXe siècle »
17h : Conclusion.