Autour des Illustres Françaises de Robert Challe (Sorbonne)

Journée d’étude du 7er février 2026

« Autour des Illustres Françaises »

Sorbonne-Université, Bibliothèque Ascoli 14h

14h : Florence Magnot, « Contre les corps, tout contre : sociabilité et proxémie dans Les Illustres Françaises »

14h30 : Morgane Muscat, « La singularité des itinéraires parisiens dans Les Illustres Françaises »

15h : Discussion et pause

15h30 : Mami Fujiwara, « Retour sur le thème de la Madeleine repentie : l’innovation et le classicisme dans la technique romanesque de Robert Challe »

16h : Françoise Gevrey, « Une réécriture des Illustres Françaises en 1815 »

16h30 : Jacques Cormier, « Du neuf sur les lecteurs de Robert Challe au XIXe siècle »

17h : Conclusion.