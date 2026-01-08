Séminaire Mérimée (Paris)

SÉMINAIRE « PROSPER MÉRIMÉE »

17 janvier 2026

Dans le cadre de l’École doctorale de Littérature française et comparée de Paris 3-Sorbonne Nouvelle et du Centre de Recherches sur la Poétique du XIXe siècle, ce séminaire de recherche, ouvert à tous, propose d’étudier l’œuvre et les activités de Mérimée dans leur diversité pluridisciplinaire.

PROGRAMME DU 17 janvier 2026

Tatiana GONCHAROVA

« La méthode historique de Mérimée dans son cycle russe »

Odile PARSIS-BARUBÉ, Université Lille 3

« Un voyage pittoresque à l'envers : expériences mériméennes de la Bretagne (juillet-octobre 1835) »