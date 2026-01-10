Colloque Charles Péguy, la paix et la guerre. Eternels dilemmes. ENS Ulm. 24 janvier 2026

Colloque 2026 de l'Amitié Charles Péguy

Ecole normale supérieure

45, rue d'Ulm, Paris 5e

Pour s'inscrire : https://amitie-charles-peguy.assoconnect.com/collect/choice/642892-j-colloque-2026-de-l-amitie-charles-peguy

Pour reprendre les termes de Péguy dans Notre jeunesse, nous avons quitté une période – plaine historique – pour entrer dans une époque, faite de reliefs, frappée par l’événement. La dimension tragique de l’Histoire se révèle à nouveau sur le continent européen, avec le retour de la guerre à l’Est et peut-être demain généralisée.

Nous sommes confrontés aux éternels dilemmes : la paix ou la guerre, la démocratie ou la dictature, le dialogue ou la violence ; comment résister ? pour qui et pour quoi ? la paix à tout prix ? la guerre avec ou sans limites ?

Mort en 1914, Péguy est devenu l’archétype du poète soldat. Mais son rapport à la guerre et à la paix n’est pas si linéaire. Face à la menace allemande, Péguy monte la garde dès 1905. Sentinelle intranquille, il veille et dénonce ceux qui sont pour lui défaitistes : Jaurès ou les partisans de la paix par le droit. « Le droit ne fait pas la paix, il fait la guerre », écrit Péguy en 1913. Formule lapidaire et ambigüe.

La patrie tient ici une place essentielle. De grandes figures guerrières hantent le Panthéon de Péguy, avec Jeanne d’Arc au premier rang. Pourtant quand Péguy part au front il lance à Geneviève Favre : « Grande amie, je pars soldat de la République, pour le désarmement général, pour la dernière des guerres. » Ni l’un ni l’autre n’arrivera.

Ainsi sont posés les termes du débat. Entre la juste guerre et l’injuste paix, ou l’injuste guerre et la juste paix, nous devons nous préparer. Péguy une fois de plus peut nous y aider.

Programme

8h30 Accueil des participants

9h15 Introduction – Eric Thiers, Président de l’Amitié Charles Péguy et Frédéric Worms, directeur de l’Ecole normale supérieure Ulm (ENS-PSL)

Présidence Jean-François Chanet

9h25 Eric Thiers « Le droit ne fait pas la paix, il fait la guerre »

9h50 Charles Coutel « Déclarer la guerre pour faire la paix : la conception paradoxale de la guerre chez Charles Péguy »

11h Claire Daudin et Marie Hasse « L’horreur de la guerre. Sur deux strophes de la Tapisserie de Sainte Geneviève ».

11h25 David Domine-Cohn « Charles Péguy et les guerres futures »

12h10 Lectures de textes de Charles Péguy (Marie Hasse et Régis Bocquet)

12h30-14h Déjeuner

Présidence Agnès Louis

14h Denis Labouret « Des hommes et des dieux. Péguy et l' "idée antique" de la guerre »

14h25 Lou-André Depaule "Entre guerre et paix, sainteté et combat, le visage de Jeanne d'Arc comme dépassement d'un dilemme"

Présidence Dominique Ancelet-Netter

15h30 Dominique Combe « Aimé Césaire et "l'héroïsme" de Péguy en temps de guerre »

15h55 Marc Crépon « Les enjeux politiques du Péguy de Romain Rolland autour de la paix et de la guerre »

16h40 Lectures de textes de Charles Péguy (Violaine Barthélemy et Hervé de Barbeyrac)

17h Table ronde : la paix et la guerre ; dilemmes d’hier et d’aujourd’hui: Benoit Chantre, Christophe Prochasson, Anne Rasmussen, Géraldine Muhlmann, Frédéric Worms

18h fin du colloque