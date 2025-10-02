Clarice Lispector, L’art est une quête, n’est-ce pas ? (inédit)

Traduit du portugais (Brésil) par Izabella Borges

Inédits en France : 15 entretiens de Clarice Lispector avec les artistes les plus influents du Brésil.



Ce recueil rassemble des entretiens menés par Clarice Lispector avec les plus grands artistes brésilien·ne·s de son temps. Grâce à la proximité amicale qui les lie, cette autrice de renom propose à ses invité·e·s de répondre à des questions aux thématiques variées : de l’acte de création à l’amour en passant par la politique. Ces discussions, terreaux de réflexions fertiles, sont à lire sans modération pour approcher au plus près de l’intimité de ces artistes tous singuliers et chacun, à sa manière, immense.

Éloignée de toute forme de consensualisme, Clarice se joue des conventions et de la forme classique de l’exercice de l’entretien pour offrir à ses lecteurs un portrait inédit de Chico Buarque, Fayga Ostrower, Jorge Amado, Lygia Fagundes Telles, Pablo Neruda, Elis Regina, Djanira, Nélida Piñon, Tom Jobim, Iberê Camargo, Oscar Niemeyer, Dinah Silveira de Queiroz, Antônio Callado, Maria Bonomi et Nélson Rodrígues.

« L’idée de l’intrigue peut également provenir d’un rêve. Vaine tentative d’expliquer l’inexplicable, de clarifier ce qui ne peut être clarifié dans l’acte de création. On exagère, on invente une transparence qui n’existe pas parce que – au fond nous le savons parfaitement – tout est ombre. Mystère. » Lygia Fagundes Telles interviewée par C. L. (1977).

Clarice Lispector (1920-1977) est une figure majeure de la littérature brésilienne et l’une des plus grandes écrivaines du XXe siècle. Née en Ukraine, elle est arrivée au Brésil avec sa famille, d’origine juive, qui fuyait les pogroms. Son œuvre, publiée presque entièrement en France par les éditions des femmes-Antoinette Fouque, est composée de fictions, de nouvelles, de chroniques, de contes et de correspondance qui font entendre une voix unique, que cerne une écriture d’une précision implacable.