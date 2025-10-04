Heureux Félix

On fête cette année le centenaire de Félix Valloton. Le peintre et dessinateur est à l'honneur avec ses amis Pierre Bonnard, Edouard Vuillard, Maurice Denis dans l'exposition déjà saluée par Fabula, et qui se tient jusqu'en janvier à la BnF Impressions nabies. Bonnard, Vuillard, Denis, Vallotton. Mais c'est dans sa ville de naissance, et au Musée Cantonal des Beaux-Arts de Lausanne que se tient l'exposition anniversaire à dater du 24 octobre prochain. Si ses critiques d'art sont connues, on sait moins que Valloton a été habité tout sa vie durant par la tentation de l'écriture littéraire et qu'il a achevé trois romans après s’être essayé au registre dramatique en composant plusieurs comédies. Daniel Maggetti a réuni ses Romans et Théâtre dans un volume qui paraît ces jours-ci aux éditions Zoé. Fabula donne à lire l'introduction du volume… Daniel Maggetti signe aussi un essai sur ce pan de l'œuvre : Vallotton, la palette de l’écrivain dans la collection Presto des éditions In-Folio.

(Illustr : La Loge de théâtre, le monsieur et la dame, 1909, collection particulière)