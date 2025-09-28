Felix Vallotton, Romans et théâtre (éd. Daniel Maggetti)

La tentation de l’écriture a accompagné Félix Vallotton tout au long de son existence. De son vivant, seules ses critiques d’art étaient connues, mais l’artiste a également achevé trois romans, après s’être essayé au registre dramatique en composant plusieurs comédies. Ce volume rassemble pour la première fois toute sa production littéraire, dont un volet théâtral resté jusque-là entièrement inédit.

À lire ces pages, on mesure combien la littérature pour Vallotton n’était pas un passe-temps, mais un moyen privilégié d’exprimer un rapport au monde marqué par la désillusion et dynamisé par un regard constamment ironique. Cette édition annotée des trois romans (La Vie meurtrière, Les Soupirs de Cyprien Morus, Corbehaut), de six pièces de théâtre et d’une série de saynètes, est enrichie de commentaires critiques qui contextualisent ce pan méconnu de l’activité d’une figure artistique majeure du début du XXe siècle.

Extrait : "Je vois sur ma table la photographie de l’être que j’étais à ce lever de ma vie d’homme (…). Un front égal, un œil pâle, bien placé, mais sans éclat sous des paupières maladives, un nez court et busqué, une lèvre supérieure proéminente, où pointent les prémices d’une moustache retardataire, une bouche aux lèvres épaisses, volontiers entrouvertes sur des dents assez belles, mais écartées, et, subitement, la fuite d’un tout petit menton raté, d’un mauvais petit menton de hasard, qui entache l’ensemble et le tare de sa défaillance."

Lire sur Fabula l'introduction de Daniel Maggetti…

—

Né à Lausanne, Félix Vallotton (1865-1925) se forme à la peinture à Paris où il vit dès 1882. Au cours des années 1890, ses gravures sur bois et son travail d’illustrateur lui valent une renommée internationale. Son œuvre visuelle, d’une virtuosité technique hors pair, témoigne d’un positionnement original vis-à-vis des courants contemporains, par son pouvoir de suggestion et par la constante mise à distance des sujets représentés.

Entre 1901 et 1920, le grand peintre écrit trois romans, six pièces de théâtre et des saynètes avec le même regard perçant sur nos mœurs bourgeoises que lorsqu’il les souligne avec le crayon, le grattoir ou le pinceau.

—

Dans les médias

Swissinfo

« La Suisse célèbre cette année le 100e anniversaire de la disparition de Félix Vallotton. Publications et expositions sont prévues à cette occasion dans plusieurs villes du pays. Si l’artiste suisse est célèbre dans le monde entier pour ses tableaux, il l’est moins pour ses romans et son théâtre. Coup de projecteur sur un personnage hors du commun. »

Un article de Ghania Adamo à lire ici

RTS - 19h30

« Félix Vallotton, ses écrits découverts après sa mort »

Un sujet du 19h30-RTS, avec Daniel Maggetti, à regarder ici