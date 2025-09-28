Daniel Maggetti, Vallotton, la palette de l’écrivain

Mondialement connu pour sa peinture et pour son talent de graveur, grâce auquel il est devenu célèbre à la fin du XIXe siècle, Félix Vallotton (1865-1925) est aussi l’auteur de textes littéraires. Ses trois romans, ses pièces de théâtre et ses saynètes, écrits pour la plupart dans la première décennie du XXe siècle, ont paru à titre posthume ; sa production dramatique est même restée inconnue du public jusqu’en 2025.

Après un rappel de la trajectoire de Vallotton, parti de Lausanne, son lieu de naissance, pour se former à Paris où il a fait carrière, l’ouvrage aborde sa production théâtrale et ses romans, en mettant en évidence à la fois la constance d’un regard désillusionné sur le monde, et les explorations narratives et formelles d’un artiste pour qui l’écriture n’est pas un violon d’Ingres, mais un complément essentiel dans la prise à distance vis-à-vis de la société de son temps.

Daniel Maggetti (1961) enseigne à l’université de Lausanne où il dirige le Centre des littératures en Suisse romande. Auteur de nombreuses études dans le domaine de l’histoire de la littérature francophone de Suisse, codirecteur de plusieurs chantiers d’édition critique (C. F. Ramuz, Charles-Albert Cingria, Gustave Roud), il a dirigé Tout Catherine Colomb (Zoé, 2019) et Félix Vallotton, Romans et Théâtre (Zoé, 2025).