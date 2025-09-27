Sous le titre Ce qui mérite vie édité par les éditions du Seuil au bénéfice de Médecins du Monde, un volume vient rassembler dix-sept contributions signées d’autrices et d’auteurs palestiniens ou franco-palestiniens, mais aussi de grands noms de la littérature française, pour Gaza et le devenir de la Palestine. Il s’agit, comme lors des moments les plus tragiques de l’Histoire, de faire entendre la force de la littérature pour ressentir la douleur humaine, exprimer la valeur et la dignité de chaque vie. Pour donner voix aux victimes et ne pas garder un silence complice devant Gaza, cette prison à ciel ouvert dont les habitants meurent de faim. Pour dire l’indignation collective face au sort réservé au peuple palestinien, nié dans son existence et son avenir, à qui on "interdit un état de vie" (Jean Hatzfeld). Pour affirmer, après Mahmoud Darwich dans son célèbre poème, que "sur cette terre, il y a ce qui mérite vie. On l’appelait Palestine. On l’appelle désormais Palestine".