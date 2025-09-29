Gaza. Face à l'anéantissement. Les savoirs de l'histoire. Les principes du droit

« On ne saurait se résigner à l’anéantissement de Gaza, ni à ce que triomphe la loi du plus fort. S’arracher au tragique de l’histoire, mobiliser les ressources de la connaissance, agir pour une cause d’humanité, défendre le droit et la liberté est le but de cet ouvrage collectif. »

Textes écrits par un collectif de chercheurs rassemblant : Hamit Bozarslan, Jean-Paul Chagnollaud, Anne-Laure Chaumette, Bruno Cotte, Vincent Duclert, Michel Erpelding, Marina Eudes, Thibaut Fleury-Graff, Sabine Jansen, Raymond H. Kévorkian, Evelyne Lagrange, Romain Le Bœuf, Jean Matringe, Michelle Perrot, Iannis Roder, Elias Sanbar, Yves Ternon. Initiative et coordination : Vincent Duclert, Evelyne Lagrange, Jean Matringe.

Table des matières



Gaza. Penser face à l’urgence, pour agir,

par Jean-Paul Chagnollaud, Vincent Duclert, Evelyne Lagrange, Jean Matringe, Michelle Perrot, Yves Ternon



LES SAVOIRS DE L’HISTOIRE



Introduction, par Vincent Duclert

Gaza dans la longue durée des guerres, par Jean-Paul Chagnollaud

Le 7-Octobre en Israël, par Iannis Roder

Les Palestiniens à Gaza. Une société en voie de disparition, par Hamit Bozarslan et Raymond H. Kévorkian

Un génocide à Gaza ? les preuves du tournant de la famine et de la logique coloniale ?, par Vincent Duclert

L’urgence d'un retour au politique, par Jean-Paul Chagnollaud

Vers la paix ? La France et la question israélo-palestinienne en perspective, par Sabine Jansen



LES PRINCIPES DU DROIT



Introduction, par Evelyne Lagrange

Des faits constitutifs de violations du droit à l’autodétermination du peuple palestinien, par Michel Erpelding

Des faits constitutifs de crimes de guerre ?, par Marina Eudes

Des faits constitutifs de crimes contre l’humanité ?, par Anne-Laure Chaumette et Thibaut Fleury-Graff

Des faits constitutifs d’actes de génocide ?, par Jean Matringe

Obligations de cesser, faire cesser et réparer les violations graves de normes fondamentales, par Romain Le Bœuf et Thibaut Fleury-Graff



POSTFACES



Défendre le Droit et la Liberté, par Bruno Cotte et Elias Sanbar



Presque deux ans de guerre en chiffres