Questions de société
Gaza. Face à l'anéantissement. Les savoirs de l'histoire. Les principes du droit

  • Paris, Gallimard, coll. "Tracts", 2025
  • EAN : 9782073143761
  • 64 pages
  • Date de publication :
« On ne saurait se résigner à l’anéantissement de Gaza, ni à ce que triomphe la loi du plus fort. S’arracher au tragique de l’histoire, mobiliser les ressources de la connaissance, agir pour une cause d’humanité, défendre le droit et la liberté est le but de cet ouvrage collectif. »

Textes écrits par un collectif de chercheurs rassemblant : Hamit Bozarslan, Jean-Paul Chagnollaud, Anne-Laure Chaumette, Bruno Cotte, Vincent Duclert, Michel Erpelding, Marina Eudes, Thibaut Fleury-Graff, Sabine Jansen, Raymond H. Kévorkian, Evelyne Lagrange, Romain Le Bœuf, Jean Matringe, Michelle Perrot, Iannis Roder, Elias Sanbar, Yves Ternon. Initiative et coordination : Vincent Duclert, Evelyne Lagrange, Jean Matringe.

Table des matières

Gaza. Penser face à l’urgence, pour agir,

par Jean-Paul Chagnollaud, Vincent Duclert, Evelyne Lagrange, Jean Matringe, Michelle Perrot, Yves Ternon

LES SAVOIRS DE L’HISTOIRE

Introduction, par Vincent Duclert
Gaza dans la longue durée des guerres, par Jean-Paul Chagnollaud
Le 7-Octobre en Israël, par Iannis Roder
Les Palestiniens à Gaza. Une société en voie de disparition, par Hamit Bozarslan et Raymond H. Kévorkian
Un génocide à Gaza ? les preuves du tournant  de la famine et de la logique coloniale ?, par Vincent Duclert
L’urgence d'un retour au politique, par Jean-Paul Chagnollaud
Vers la paix ? La France et la question israélo-palestinienne en perspective, par Sabine Jansen

LES PRINCIPES DU DROIT

Introduction, par Evelyne Lagrange
Des faits constitutifs de violations du droit à l’autodétermination du peuple palestinien, par Michel Erpelding
Des faits constitutifs de crimes de guerre ?, par Marina Eudes
Des faits constitutifs de crimes contre l’humanité ?, par Anne-Laure Chaumette et Thibaut Fleury-Graff
Des faits constitutifs d’actes de génocide ?, par Jean Matringe
Obligations de cesser, faire cesser et réparer les violations graves de normes fondamentales, par Romain Le Bœuf et Thibaut Fleury-Graff

POSTFACES

Défendre le Droit et la Liberté, par Bruno Cotte et Elias Sanbar

Presque deux ans de guerre en chiffres