Gaza. Face à l'anéantissement. Les savoirs de l'histoire. Les principes du droit
« On ne saurait se résigner à l’anéantissement de Gaza, ni à ce que triomphe la loi du plus fort. S’arracher au tragique de l’histoire, mobiliser les ressources de la connaissance, agir pour une cause d’humanité, défendre le droit et la liberté est le but de cet ouvrage collectif. »
Textes écrits par un collectif de chercheurs rassemblant : Hamit Bozarslan, Jean-Paul Chagnollaud, Anne-Laure Chaumette, Bruno Cotte, Vincent Duclert, Michel Erpelding, Marina Eudes, Thibaut Fleury-Graff, Sabine Jansen, Raymond H. Kévorkian, Evelyne Lagrange, Romain Le Bœuf, Jean Matringe, Michelle Perrot, Iannis Roder, Elias Sanbar, Yves Ternon. Initiative et coordination : Vincent Duclert, Evelyne Lagrange, Jean Matringe.
Table des matières
Gaza. Penser face à l’urgence, pour agir,
par Jean-Paul Chagnollaud, Vincent Duclert, Evelyne Lagrange, Jean Matringe, Michelle Perrot, Yves Ternon
LES SAVOIRS DE L’HISTOIRE
Introduction, par Vincent Duclert
Gaza dans la longue durée des guerres, par Jean-Paul Chagnollaud
Le 7-Octobre en Israël, par Iannis Roder
Les Palestiniens à Gaza. Une société en voie de disparition, par Hamit Bozarslan et Raymond H. Kévorkian
Un génocide à Gaza ? les preuves du tournant de la famine et de la logique coloniale ?, par Vincent Duclert
L’urgence d'un retour au politique, par Jean-Paul Chagnollaud
Vers la paix ? La France et la question israélo-palestinienne en perspective, par Sabine Jansen
LES PRINCIPES DU DROIT
Introduction, par Evelyne Lagrange
Des faits constitutifs de violations du droit à l’autodétermination du peuple palestinien, par Michel Erpelding
Des faits constitutifs de crimes de guerre ?, par Marina Eudes
Des faits constitutifs de crimes contre l’humanité ?, par Anne-Laure Chaumette et Thibaut Fleury-Graff
Des faits constitutifs d’actes de génocide ?, par Jean Matringe
Obligations de cesser, faire cesser et réparer les violations graves de normes fondamentales, par Romain Le Bœuf et Thibaut Fleury-Graff
POSTFACES
Défendre le Droit et la Liberté, par Bruno Cotte et Elias Sanbar
Presque deux ans de guerre en chiffres