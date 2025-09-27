Sur cette terre, il y a ce qui mérite vie. 17 écrivains pour la Palestine

Ce livre rassemble dix-sept contributions d’écrivains français, palestiniens ou franco-palestiniens. Pour donner voix aux victimes et ne pas garder le silence alors que Gaza meurt de faim. Pour exprimer l’indignation collective face au sort réservé au peuple palestinien. Pour affirmer, après Mahmoud Darwich, que « sur cette terre, il y a ce qui mérite vie. On l’appelait Palestine. On l’appelle désormais Palestine ».

Les droits d'auteur sont reversés à Médecins du Monde.