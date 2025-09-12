Close reading, toujours plus près
La revue COnTEXTES a récemment diffusé un appel à contributions pour revenir sur la dichotomie entre close reading et distant reading et faire un bilan des méthodes qui intègrent la lecture distanciée dans l'espace francophone. Si depuis les travaux de Franco Moretti, ces approches quantitatives prennent de l'ampleur, la lecture de détail fait également l'objet de plusieurs parutions récentes aux États-Unis. Des ouvrages comme celui de Dan Sinykin et Johanna Winant, Close Reading for the Twenty-First Century (à paraître) ou On Close Reading de John Gillory (2025) témoignent de ce regain d'intérêt pour une pratique qu'on pense souvent à tort délaissée ou dépassée. Mentionnons également le livre paru en 2023 de Jonathan Kramnick, Criticism and Truth. On Method in Literary Studies, qui a eu un grand retentissement outre-Atlantique. Au-delà des protocoles de lecture envisagées, ces différents auteurs ont notamment à cœur de donner une portée éthique au close reading. Ces quelques publications sont loin d'être les seules à illustrer ce renouveau critique, comme on peut le constater en consultant les très riches Close Reading Archive. Rappelons enfin que la revue Fabula-LhT avait consacré l'une de ses premières livraisons aux lectures rapprochées, sous le titre : "Complications de textes : les microlectures".