"Sauvages" des Lumières
Publié le par Faculté des lettres - Université de Lausanne
La revue bordelaise Lumières ! publie le second volet d'un dyptique consacré à la figure du "Sauvage" au siècle des Lumières, sous la direction de Blaise Bachofen, Leonardo Moreira, Stéphanie Roza, et le parrainage de la Société Française d'Etude du Dix-Huitième Siècle (SFEDS). Après un premier sommaire consacré aux "enjeux anthropologiques", le second volet vient de paraître sous le titre "Les sauvages des Lumières : enjeux politiques". En donnant à voir la variabilité des conventions, donc leur caractère contingent, l’étude des peuples lointains oblige à reconsidérer les évidences ancrées dans la familiarité du monde connu , et à élargir l'ordre de la normalité.