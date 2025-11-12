L'ordre du discours

Même s'il s'est refusé à se poser en fondateur d'un courant d'analyse du discours, Michel Foucault a été une source constante d'inspiration pour ce champ de recherche, à dater de la parution de l'Archéologie du savoir. Sous le titre "Perspectives foucaldiennes en analyse du discours", un numéro de Langage & Société vient mettre en évidence le rôle d'inspirateur qu'il continue à jouer dans l'étude du discours. Parmi les objets choisis par les auteurs et les autrices : les discours contemporains du religieux, la discipline des corps, la production journalistique, le débat sur le néolibéralisme et la critique du pouvoir.