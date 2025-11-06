Scènes de crime au féminin

Pourquoi donner corps et voix aux femmes criminelles et criminalisées sur les scènes et les écrans, quand leurs agissements, leurs mots, leur assurance triomphante ou leur souffrance menacent les bonnes mœurs et un équilibre social reposant sur les inégalités de genre ? Quel plaisir trouble et puissant éprouve le spectateur à voir et écouter ces femmes, à les admirer, à souffrir ou jubiler avec elles que tout semble condamner ? Accompagnant la réévaluation par les sciences humaines de la violence des femmes, cet ouvrage collectif interroge les effets émotionnels et esthétiques de la spectacularisation du crime féminin et la production, à travers sa mise en scène, de figures de femmes fortes. Un volume réuni par Ariane Ferry, Judith le Blanc, Gwénaëlle Le Gras et désormais accessible sur Cairn via Fabula vient livrer les résultats d'une vaste enquête sur les Spectacles du crime féminin en Europe.

(Brigitte Bardot dans La Vérité d'Henri-Georges Clouzot, 1960)