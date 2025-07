Lumières, n° 45 : "Les "sauvages" des Lumières. Enjeux politiques" (dir. Blaise Bachofen, Leonardo O. Moreira, Stéphanie Roza)

Dossier. Les « sauvages » des Lumières II. Enjeux politiques

Par Blaise Bachofen, Leonardo O. Moreira et Stéphanie Roza

Le sauvage et le pauvre. John Locke lecteur de José de Acosta

Par Vincent Grégoire

Retour à l’égalité : la figure du Hottentot dans le second Discours de Rousseau

Par Ourida Mostefai

L’homme sauvage de Rousseau connaît-il la propriété ?

Par Pierre Cretois

« Sauvages » et monstres dans le droit de la guerre d’Emer de Vattel

Par Lyess Bouderbala

« Civilisation des sauvages » et naissance des États libéraux modernes d’après l’Histoire des deux Indes. Autour de la question de la propriété

Par Kenta Ohji

L’Indien des Lumières, de la rhétorique romanesque à la déconstruction révolutionnaire (Mme de Bénouville, Bernardin de Saint-Pierre, Barbault-Royer)

Par Huguette Krief

Entretien

Le Cinéma des Lumières. Entretien avec Marc Escola

Recensions

Gilles Montègre, Voyager en Europe au temps des Lumières. Les émotions de la liberté. Paris, Tallandier, 2024, 655 p

Par Françoise Knopper

Association japonaise pour l’étude du dix-huitième siècle (Nihon 18 seiki gakkai) (dir.), Encyclopédie de la pensée des Lumières (Keimô shisô hyakka jiten), Tôkyô, Maruzen shuppan, 2023, 692 p

Par Eddy Dufourmont

Fanny de Beauharnais, La Marmotte philosophe et autres récits, édition critique de Magali Fourgnaud, Paris, Honoré Champion, « L’Âge des Lumières », 2023, 514 p

Par Catriona Seth

François Labbé, « Je suis un article de foire ». François Claude André Le Roy de Lozembrune (1749-1801). Aventures et mésaventures d’un littérateur français en pays allemands, Paris, L’Harmattan, 2024, 228 p

Par Gérard Laudin

David Hume, Essais moraux, politiques et littéraires et autres essais, édition et traduction de Gilles Robel ; préface de Jean-Pierre Cléro, Paris, Presses universitaires de France, 2024, 1227 p

Par Rémy Duthille

Montesquieu, L’Esprit des lois. Lettres persanes. Textes politiques et fictions, édition publiée sous la direction d’Aurélia Gaillard, établie et présentée avec Catherine Volpilhac-Auger, Paris, Bouquins/Bordeaux, Mollat, 2025, 1546 p

Par Emmanuelle Sempère

Date de parution : 02/07/2025

Date de mise en ligne : 22/07/2025