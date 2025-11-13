Le Papier déchaîné
Publié le par Marc Escola
Sous le titre Papier Déchaîné, l’Association pour l’écologie du livre publie un "apériodique annuel". Son troisième numéro s’empare de la notion d’écologie symbolique, clôturant ainsi un cycle de réflexion consacré aux trois piliers de son action : l’écologie matérielle, l’écologie sociale et l’écologie symbolique. Après avoir exploré la chaîne du livre dans sa dimension physique et humaine, cette nouvelle parution s’aventure du côté de l’imaginaire, du langage et de la création.