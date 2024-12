Lumières, 2024/2, n° 44 : "Les "sauvages" des Lumières. Enjeux anthropologiques"

Sous la direction de Blaise Bachofen, Leonardo Moreira, Stéphanie Roza.

Les voyages transatlantiques, depuis le XVIe siècle, ont été à l'origine d'un bouleversement culturel duquel a émergé la figure ambivalente du "sauvage", parfois idéalisé, souvent érigé en repoussoir. Ce premier volume du dossier Les "sauvages" des Lumières rassemble six études explorant les enjeux anthropologiques qui se dégagent des récits de voyage et de la façon dont philosophes et scientifiques du XVllle siècle tentent d'appréhender cette humanité "autre".

Ce premier volet met en évidence une conception ethnocentrée et évolutionniste des sociétés humaines, oscillant cependant entre préjugés et volonté de compréhension. Il souligne l'émergence d'une autocritique de cet ethnocentrisme et d'un souci d'objectivité dans l'étude des peuples non-européens. Le deuxième volume portera sur les enjeux politiques de cette thématique. Publié avec le soutien de l'université Bordeaux Montaigne.



Avec le parrainage de la Société Française d'Etude du Dix-Huitième Siècle (SFEDS).

Sommaire…

Dossier. Les « sauvages » des Lumières I Enjeux anthropologiques

Introduction

Par Blaise Bachofen, Leonardo O. Moreira et Stéphanie Roza

Les « sauvages américains » dans l’Encyclopédie

Par Pedro P. Pimenta

La question des langues sauvages dans l’Histoire générale des voyages (1746-1759) de l’abbé Prévost : le cas des Amérindiens

Par Sylviane Albertan-Coppola

Rousseau, précurseur de la paléoanthropologie contemporaine ?

Par Blaise Bachofen

Zones de contacts et culpabilité de la conquête dans les Journaux de James Cook

Par Myriam-Isabelle Ducrocq

Le triple statut des « sauvages » dans les Considérations de J.-M. de Gérando

Par Leonardo O. Moreira

Le déclin du mythe du bon sauvage : Volney et les Lumières tardives

Par Raffaele Carbone

Forum

La famille Labottière et le commerce de livres

Par Jane McLeod, lue par Éric Suire

Varia

Montesquieu et les interprétations antérieures ou contemporaines de la constitution anglaise

Par Jeani Terrel

Les traitements comiques de la fantasmatique anale chez Sade

Par Frédéric Mazières

Recensions

Céline Spector, Servitude et Empire. Montesquieu. Des Lettres Persanes àL’Esprit des lois, Paris, Vrin, 2024, 348 p.

Par Nicolas Fréry

Gérard Raulet, Lumières politiques, Paris, PUF, 2024, 432 p.

Par Tristan Coignard.