Christophe Meurée, Jean-Philippe Toussaint et le cinéma

Jean-Philippe Toussaint s’est rêvé cinéaste avant de devenir écrivain. Il affirme avoir à peine lu avant d’écrire La Salle de bain(1985), alors qu’il fréquentait très assidûment les salles obscures. Devenu écrivain, il est presque aussitôt passé derrière la caméra, réalisant quatre longs métrages et une demi-douzaine de courts métrages. La puissance de fascination qu’exercent ses œuvres provient de leur qualité visuelle et d’une capacité peu commune à jeter des ponts entre les arts.

À l’aide d’archives relatives à son activité de cinéaste, dont son premier scénario inédit (Échecs), ce livre met en lumière l’imprégnation cinématographique des films et des textes de l’auteur de La Télévision (1997). En dialogue implicite mais constant avec les plus grands réalisateurs (Antonioni, Fellini, Hitchcock, Pasolini, Truffaut, Welles…), l’œuvre multimédia de Toussaint se révèle emblématique de notre paysage contemporain, saturé d’images.

Le livre comporte un entretien inédit avec Jean-Philippe Toussaint.