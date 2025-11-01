Stéphane Chaudier (dir.), Les Vérités de Jean-Philippe Toussaint

Intrigantes, séduisantes, les histoires de Jean-Philippe Toussaint mettent en scène des héros décalés, des velléitaires qui savent très bien ce qu’ils veulent (qu’on leur fiche la paix), des êtres à la fois fragiles et résistants, pris entre le désir et l’impossibilité d’être tout à fait normaux, oscillant entre angoisse et plénitude, bref des gens comme vous et moi.

Portrait continu d’un artiste sans œuvre mais toujours, semble-t-il, sur le point de créer, l’œuvre de Toussaint fait largement appel à l’humour dans sa description du monde et dans sa réflexion sur elle-même : elle a su s’imposer auprès d’un large public et des critiques les plus attentifs aux évolutions de la prose contemporaine.

Les Vérités de Jean Philippe Toussaint est un ouvrage collectif ; il se propose de traverser en tous sens l’œuvre littéraire de Toussaint pour en éclairer les enjeux.

