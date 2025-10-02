Franz Kafka, Le Verdict (éd. Jean-Philippe Toussaint)

« Je vous prie de me faire la faveur de publier Le Verdict en un petit volume autonome. Le Verdict, auquel je tiens tout particulièrement, est certes très court, mais il relève plus du poème que du récit, il a besoin d’espace dégagé autour de lui et il ne serait pas indigne qu’il l’obtienne. »

Franz Kafka

Lettre à son éditeur

Écrit d’une seule traite dans la nuit du 22 au 23 septembre 1912, Le Verdict est le texte fondateur de Kafka.

Jean-Philippe Toussaint en propose ici une nouvelle traduction.





