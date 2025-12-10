"Enquête historiographique sur l’entrée des femmes dans la profession de maîtresse de ballet en France (1871-1919) : vers une réécriture de l’histoire de la danse". Conf. d'Hélène Marquié (Séminaire "Les contemporaines", en ligne)

17 décembre 2025 - 10h du matin

Lien Zoom :

https://us06web.zoom.us/j/82095264003?pwd=FWxfhxSlHP1MgbSJfJCZFaXpKfkZ9y.1

ID: 820 9526 4003

Mot de passe : 956742

Hélène MARQUIÉ



Enquête historiographique sur l’entrée des femmes dans la profession de maîtresse de ballet en France (1871-1919) : vers une réécriture de l’histoire de la danse.

Jusqu’à la fin des années 2010, l’histoire de la danse en France à la fin du XIXe siècle a totalement ignoré la place des femmes dans la création chorégraphique, avant l’arrivée des « pionnières de la danse moderne ». Ces dernières, avec les Ballets russes, l’auraient régénérée et sauvée de la décadence. Cette historiographie repose sur deux biais idéologiques principaux : d’une part l’effacement des femmes ayant eu des postes de création et/ou de responsabilité, et d’autre part une focalisation quasi exclusive sur l’Opéra de Paris et quelques lieux jugés culturellement légitimes.

Cette intervention se propose dans une première partie de revenir sur les étapes et les difficultés de l’enquête qui a permis de mettre à jours l’existence d’une centaine de femmes devenue maîtresses de ballet, donc chorégraphes (le terme est alors peu utilisé en général) officielles, en France, entre 1914 et 1919. Puis, d’esquisser un portrait de groupe, qui dégage surtout les pistes de recherches ouvertes par les nouveaux apports. Enfin, dans une troisième partie, de montrer en quoi la prise en compte du travail et du parcours de ces femmes modifie profondément le récit historique classique, et parfois l’invalide

Hélène Marquié est professeure au département d’études sur le genre de l'université Paris 8, spécialiste de danse et des arts vivants, membre du laboratoire « Scènes du monde, création, savoirs critiques ». Elle a publié Non, la danse n'est pas un truc de filles ! Essai sur le genre en danse (l'Attribut, 2016), avec Charlotte Foucher et Frédérick Duhautpas, Médiatrices des arts. Pour une histoire des transmissions et réseaux féminins et féministes (Presses universitaires Paris Nanterre, 2022), avec Raphaëlle Legrand et Florence Launay, Femmes de l’Opéra-Comique, 3 vol., à paraître en 2025 et 2026.